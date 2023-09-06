Навчання Blue-Strike: Китай продемонстрував можливості субмарини Type 039

Підводний човен оснащений далекобійними протикорабельними ракетами YJ-8, які здатні вражати надводні цілі на відстані до 80 км. За деякими даними, Китай планує до 2025 року випустити 25 субмарин класу "Юань".

Одночасно з комбінованими навчаннями збройних сил Китаю і Таїланду в Сіамській затоці проводяться військово-морські навчання Blue-Strike 2023, в яких бере участь ударний підводний човен класу "Юань" Type 039. Про те, які можливості продемонструвала китайська субмарина, розповіли оглядачі Zona Militar в публікації від 5 вересня.

Комбіновані навчання Blue Strike-2023 відбудуться з 3 по 10 вересня в Сіамській затоці, під час яких Type 039 візьме участь у протичовнових, протикорабельних та інших військово-морських операціях. Повідомляється, що це вже п'яті двосторонні військово-морські навчання такого класу, що проводяться з 2010 року.

Крім згаданої субмарини, у навчаннях задіяні десантний корабель Type 071 "Сімінгшан", фрегат із керованими ракетами Type 054А "Аньян", корабель матеріально-технічного забезпечення Type 903А "Чаоху", підрозділ морської піхоти і десантний вертолітний підрозділ.

Підводний човен класу "Юань"

Type 039 — звичайний ударний підводний човен китайського виробництва, що перебуває на озброєнні ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Його довжина становить 76 м, водотоннажність — 2 200 т, а екіпаж складається з 57 осіб.

Субмарину оснащено дизель-електричною силовою установкою з системою AIP, що дає їй змогу тривалий час діяти без спливання.

Озброєння складається з шести торпедних апаратів Yu-4 калібру 533 мм, в який використовується самонавідна торпеда китайського виробництва. Швидкість снаряда досягає 74 км на годину. Також підводний човен озброєний протикорабельними ракетами YJ-8. Вона здатна вражати надводні кораблі на відстані до 80 км. Ракета дозвукова і несе бойову частину масою 165 кг. Для мінних операцій замість торпед підводний човен може нести від 24 до 36 морських мін, що доставляються через торпедні апарати.

Як основний засіб спостереження на субмарині встановлений середньочастотний гідролокатор, розміщений у носовій частині підводного човна, з пасивним і активним режимами, який використовується як для пошуку, так і для атаки. Цей гідролокатор є китайською розробкою французького гідролокатора Thomson-CSF TSM-2233 і здатний одночасно супроводжувати від 4 до 12 цілей залежно від функції, для якої він використовується.

Зазначимо, що ще 2021 року Конгрес США припустив, що до 2025 року Китай зможе випустити близько 25 підводних човнів класу "Юань". На думку деяких експертів, така кількість субмарин може створити загрозу інтересам Сполучених Штатів у Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь 14 березня різко відреагував на рішення тихоокеанського військового альянсу AUKUS продати Австралії три атомні підводні човни типу Virginia з конвенціональною зброєю. За його словами, союз AUKUS є проявом "типового менталітету часів холодної війни".