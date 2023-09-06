Прем'єрка Данії прибула з візитом до Києва і виступила в Раді, — депутати (фото)

Про візит прем'єрки Данії офіційно не повідомлялося. Українські депутати зустріли її з прапором Данії.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен приїхала до Києва з офіційним візитом. Вона виступила в українському парламентті. Про повідомив народний депутат, член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У парламенті виступає премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен", – написав він.

Також народний депутат подякував Данії за винищувачі F-16 для України.

Також про візит прем'єрки Данії до будівлі Верховної Ради повідомив депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Сьогодні в Раді високі гості. Виступає премʼєрка Данії Метте Фредеріксен", — проінформував він.

Представницю Данії українські депутати зустріли державним прапором Данії.

Про візит Метте Фредеріксен заздалегідь офіційно не повідомлялося. Також у середу, 6 серпня, до України прибув Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він планує провести низку зустрічей із українським керівництвом. Це вже третій візит Ентоні Блінкена в Україну за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, що у серпні Данія повідомила, що розпочала навчання восьми українських пілотів на F-16. Вони тренуватимуться на данській авіабазі у Скрідструпі. Перед цим Данія пообіцяла передати Україні 19 американських винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року.

Раніше повідомлялося, що США затвердили запит Данії про передачу Україні інструкційних матеріалів для багатоцільових винищувачів F-16. Пакет інструкцій містить навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторій, що містять інформацію про конфіденційні американські технології.