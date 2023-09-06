Уряд Британії оголосив про визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією

За словами тіньового міністра закордонних справ Девіда Леммі, цей крок "давно назрів". Британський уряд подав проєкт постанови на розгляд парламенту.

Про рішення уряду визнати російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією повідомила в середу міністерка внутрішніх справ Сполученого Королівства Суелла Браверман. Про це повідомляє агентство Reuters.

Після парламентського затвердження членство в ПВК "Вагнер" і її підтримка опиняться поза законом, а британська влада отримає право класифікувати активи "Вагнера" як власність терористів і конфісковувати їх на користь держави, йдеться в заяві міністерства.

Міністерка Браверман назвала ПВК "Вагнер" "військовим інструментом путінської Росії за кордоном", що діяв "жорстоко та по-руйнівному".

У заяві діяльність ПВК характеризується як загроза глобальній безпеці. Зазначається, що група брала участь у пограбуваннях, тортурах і "варварських убивствах" в Україні, на Близькому Сході та в Африці.

"Вони терористи, просто і ясно", — заявила Браверман.

Очікується, що постанова набуде чинності 13 вересня, після чого приналежність до групи або її пропаганду, організацію її зборів або участь у них, а також публічне носіння логотипу ПВК "Вагнер" вважатимуть кримінальним злочином, за що передбачено тюремне ув'язнення на строк до 14 років.

Девід Леммі, глава зовнішньої політики опозиційної Лейбористської партії, заявив, що цей крок "давно назрів".

"Тепер уряд має домагатися створення спеціального трибуналу для судового переслідування Путіна за його злочини", — написав він на своїй сторінці соціальної платформи X.

Послужний список ПВК "Вагнер"

Російська ПВК "Вагнер", заснована Євгеном Пригожиним, діяла в Сирії, Лівії та низці країн Північної та Західної Африки.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну керівництво ПВК завербувало тисячі ув'язнених із російських в'язниць для участі в бойових діях, забезпечивши основну ударну силу для наступу сил РФ узимку 2022-2023 років.

Нагадаємо, що в червні цього року Пригожин підняв заколот у Росії, який президент Володимир Путін засудив як державну зраду.

Також повідомлялося, що 23 серпня все керівництво ПВК "Вагнер", включно з її засновником Євгеном Пригожиним, загинуло в авіакатастрофі.