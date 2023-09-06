Верховна Рада призначила Умєрова міністром оборони України

Кандидатуру нового міністра оборони підтримали усі фракції і 338 народних депутатів.

Верховна Рада 6 вересня призначила Рустема Умєрова міністром оборони України. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі член фракції "Голос", народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент призначив Рустема Умєрова міністром оборони України. Всі фракції підтримали", — написав він.

Ярослав Железняк проінформував, що кандидатуру нового міністра оборони підтримали 338 народних депутатів.

Народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко обурилася, що кандидатуру Умєрова в Верховній Раді представляв не президент Володимир Зеленський, а його представник у парламенті Федір Веніславський.

"На моїй памʼяті, це перший випадок, коли кандидата на пост Міноборони в ВР не представляє президент. Розумію, що Зеленський сьогодні з Блінкеном, але 2 хвилини на представлення своєї кандидатури точно можна було знайти, шануючи Конституцію і традицію. А це — чергове множення парламенту на нуль", — написала депутатка.

Рустем Умєров: що відомо

Рустем Умєров — колишній народний депутат від фракції "Голос". Обіймає посаду секретаря парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також він є співголовою міжфракційного об’єднання "Кримська платформа".

До приходу в політику він був бізнесменом та радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Рустем Умєров увійшов до складу української делегації для переговорів із представниками Росії.

У липні 2022 року очолив тимчасову слідчу комісію з контролю за використанням військової допомоги Україні.

У вересні 2022 року був призначений головою Фонду держмайна.

Нагадаємо, що Фокус писав, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення відправити у відставку міністра оборони Олексія Резнікова та рекомендувати на його місце Рустема Умєрова, екснардепа та чинного голову Фонду державного майна України.

Також повідомлялося, що політичні експерти зауважують відмінну репутацію Умєрова в Україні та серед західних партнерів. Зараз у сфері його впливу перемовини з Туреччиною та Саудівською Аравією щодо звільнення українських військовополонених.