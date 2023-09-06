"Росія стурбована": Вірменія проведе навчання зі збройними силами США

Кремль заявив, що буде уважно стежити за навчаннями "Орел Партнер 2023". За інформацією журналістів, РФ має військову базу у Вірменії і вважає себе домінуючою державою в регіоні Південного Кавказу, який до 1991 року був частиною Радянського Союзу.

Вірменія заявила 6 вересня, що наступного тижня проведе спільні військові навчання зі Сполученими Штатами, що, за словами Росії, викликає занепокоєння, повідомляє Reuters.

У Міноборони Вірменії заявили, що метою навчань "Орел Партнер 2023", які відбудуться 11-20 вересня, була підготовка сил до участі в міжнародних миротворчих місіях.

Представник збройних сил США повідомив, що в них візьмуть участь 85 американських солдатів і 175 вірмен. Він сказав, що американці, зокрема члени Національної гвардії Канзасу, яка вже 20 років співпрацює з Вірменією в галузі навчання, будуть озброєні гвинтівками і не використовуватимуть важкого озброєння.

Незважаючи на невеликий масштаб навчань, Кремль заявив, що буде уважно за ними стежити.

"Звичайно, такі новини викликають занепокоєння, особливо в нинішній ситуації. Тому ми будемо глибоко аналізувати цю новину і стежити за ситуацією", — заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.

За інформацією видання, Росія має військову базу у Вірменії і вважає себе домінуючою державою в регіоні Південного Кавказу, який до 1991 року був частиною Радянського Союзу. РФ підтримує миротворчі сили в регіоні для дотримання угоди, що поклала кінець війні між Вірменією та Азербайджаном 2020 року.

Журналісти повідомляють, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Росія не змогла захистити Вірменію від того, що він назвав триваючою агресією з боку Азербайджану. Він припустив, що війна Росії в Україні означає, що вона не здатна задовольнити всі потреби Вірменії у сфері безпеки.

Пєсков заявив журналістам у вівторок, що не згоден із висловлюваннями Пашиняна.

"Росія є абсолютно невід'ємною частиною цього регіону", — сказав він. "Росія відіграє послідовну, дуже важливу роль у стабілізації ситуації в цьому регіоні... і ми й надалі відіграватимемо цю роль".

Нагадаємо, 1 вересня повідомлялося, що в Латвії пройдуть навчання, під час яких сили альянсу оцінять перспективи використання мереж 5G для застосування у військових умовах.

Раніше Фокус повідомляв, що США готують "квантову відповідь" Китаю. Американська армія отримає від Конгресу щонайменше $52,5 млн на розробку спеціальних квантових систем для ВМС і сухопутних військ.