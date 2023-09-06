Провів 2 роки в полоні у окупантів: помер релігієзнавець Ігор Козловський

Причиною смерті науковця став серцевий напад. Ігор Козловський очолював Центр релігієзнавчих досліджень.

Помер релігієзнавець, науковець, кандидат історичних наук Ігор Козловський, який 2 роки провів у полоні терористів "ДНР". Він очолював Центр релігієзнавчих досліджень і понад 25 років працював на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Про смерть вченого повідомила український філософ та релігієзнавець, професорка Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Людмила Филипович. За її словами, причиною смерті став серцевий напад.

"Сьогодні вночі через серцевий напад пішов від нас у засвіти Ігор Козловський", — написала вона.

Ігор Козловський до війни мешкав у Донецьку і 25 років пропрацював у Донецькій обласній державній адміністрації головним фахівцем у справах релігії та викладав на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету.

Після окупації Донецька він залишився в місті, аби доглядати паралізованого сина, але у січні 2016 року його затримали біля його будинку. Ігоря Козловського звинуватили у зберіганні вдома боєприпасів і "засудили" до позбавлення волі на 2 роки і 8 місяців. Сам релігієзнавець говорив, що терористам не подобалися його звʼязки з проукраїнськими студентами.

У полоні Козловський зазнавав тортур. 27 грудня 2017 року, через два роки увʼязнення, його вдалося визволити з полону.

Звільнення Ігоря Козловського з полону

Нагадаємо, що ЗСУ взяли в полон 19 солдатів ЗС РФ без жодного пострілу. За словами одного з учасників операції, окупантів два дні поспіль посилали на одну й ту саму позицію, де вони здавалися українським військовим.

Раніше повідомлялося, що український медик потролив окупанта, наспівуючи "гімн Люфтваффе". Полонений росіянин під час хірургічної операції ледь не до смерті злякався, почувши нацистський гімн, який намугикував український медик, дістаючи з нього кулю.