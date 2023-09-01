"Зі спущеними штанами": ЗСУ взяли в полон 19 солдатів ЗС РФ без жодного пострілу (відео)

За словами одного з учасників операції, на Білогорівському напрямку російських окупантів два дні поспіль посилали на одну й ту саму позицію, де вони здавалися українським військовим.

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На Білогорівському напрямку в Луганській області снайпери 3-го окремого полку спеціального призначення спільно з підрозділом Збройних сил України успішно взяли в полон 19 російських окупантів. Про це 1 вересня повідомили у пресцентрі командування Сил спеціальних операцій ЗС України (ССО).

Операція примітна тим, що українські військові провели її без жодного пострілу.

Так, снайперська пара ССО успішно виконала операцію, проникнувши в тил противника. Один із військовослужбовців із позивним Rabbit поділився деталями операції, зазначаючи, що перші двоє окупантів були помічені в процесі риття окопу.

"Пощастило, що там мінне загородження було слабеньке, і їх застали, як то кажуть, зі спущеними штанами. Під час попереднього допиту вони нам сказали, що їх вивела сюди розвідка... "Ми не знаємо взагалі де ми, що ми". Місцеві з-під Алчевська, мобілізовані", — розповів український снайпер.

Наступного дня на тому ж місці взяли більшу групу — ще трьох. Завдяки отриманій інформації від військовополонених, Силам оборони вдалося затримати й інших російських військовослужбовців, а також зайняти нові позиції на Білогорівському напрямку.

Нагадаємо, 30 серпня в окупованому місті Кремінна Луганської області під час наради російських загарбників і щодо майбутніх "виборів" у будівлі штабу стався вибух.

Раніше, 28 серпня, повідомлялося, що представники українського підпілля ліквідували ворожі військові патрулі в тимчасово окупованому Луганську.