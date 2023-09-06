Є загиблі, багато поранених: росіяни обстріляли Костянтинівку в Донецькій області (відео)

Повідомляється, що росіяни вдарили по населеному пункту ракетою С-300. Унаслідок удару, за попередніми даними, загинули 16 осіб.

Удень 6 вересня російські окупанти обстріляли населений пункт Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив Telegram-канал "Типичная Константиновка".

"За повідомленнями очевидців є загиблі. І багато поранених", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗС РФ вдарили в людне місце. Канал "Говорять Снайпер" повідомив, що удару завдала система С-300.

Також опубліковано відео з місця події.

Як повідомило видання "Радіо Свобода" з місця подій, унаслідок обстрілу в Костянтинівці 16 жертв.

"Армія РФ вдарила по Костянтинівці. Попередньо відомо про 16 загиблих", — ідеться в повідомленні.

Костянтинівка на карті Фото: DeepState

Нагадаємо, що Повітряні сили заявили, що російські окупанти змінили район запуску ракет. За словами спікера командування Юрія Ігната, ЗС РФ стали все частіше обстрілювати припортові території Одеської області. При цьому загарбники використовують різні маршрути, щоб зменшити ймовірність успішної роботи ППО.