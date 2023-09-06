Не можна відправляти в Україну: бельгійські F-16 можуть мати тріщини у фюзеляжі, — генерал НАТО

Бельгійський воєначальник Фредерік Гетінк переконаний, що літаки в такому зношеному стані не можна передавати Україні, оскільки це поставить під загрозу життя українських льотчиків.

Бельгія знайшла причину не передавати Україні винищувачі F-16 посилаючись на критичну зношеність корпусів літаків. Як повідомив начальник тилу бельгійських збройних сил генерал Фредерік Гетінк, літаки F-16 ВПС Бельгії перебувають у такому стані, що їх у жодному разі не можна передавати Україні. Про це військовий чиновник заявив в інтерв'ю De Standaard 5 вересня.

У діалозі йшлося про рішення Брюсселя закупити в американців літаків F-35 Lightning II. Як виявилося, угода може бути під загрозою, оскільки на неї вплине ситуація навколо передачі F-16, що перебувають на озброєнні, і які могли б потрапити в Україну. На думку бельгійського генерала, не можна відправляти в країну, що воює, техніку, яку небезпечно використовувати самим бельгійським військовим.

"Літаки не використовуються, тому що вони зношені. Вони вже зношені, тому що занадто багато літали. Не можна відправляти в Україну літаки, якими ви самі б не скористалися Наприклад, якщо ми поставимо Україні небезпечний літак із тріщинами у фюзеляжі, ми поставимо під загрозу життя пілота", — наголосив Гетінк.

Думка експертів

Слова натовського генерала прокоментували і західні експерти. Вони зазначили, що заява Гетінка підтверджує тезу про те, що частина бельгійських F-16 може мати критичний знос фюзеляжу. Аналогічні заяви були зроблені ще на початку року, коли інші бельгійські військові джерела, які побажали залишитися невідомими, також згадували про існування цієї проблеми.

Річ у тім, що ступінь небезпеки залежить від розміру і розташування тріщин. Невеликі тріщини можуть не викликати негайних ушкоджень, але з часом вони можуть збільшитися і зрештою призвести до катастрофи під час польоту. Великі тріщини, навпаки, можуть викликати негайне пошкодження і, можливо, призвести до розриву літака в повітрі. У будь-якому разі польоти з таким зносом фюзеляжу становлять серйозну загрозу безпеці, підкреслили експерти.

Раніше Фокус з'ясовував наскільки ефективними будуть винищувачі F-16 в українському небі проти літаків російських ВКС. Адже американська машина добре зарекомендувала себе в численних бойових операціях протягом 40 років, а її модифікації досі залишаються актуальними.