Обстріл Костянтинівки: загинули 16 людей, понад 20 будівель зруйновані та пошкоджені (фото)

Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах зайнялася пожежа. 31 особа зазнала поранень різного ступеня тяжкості.

Російські окупанти обстріляли місто Костянтинівка на Донеччині. Снаряд поцілив у людне місце — територію місцевого ринку. За фактом обстрілу Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Внаслідок обстрілу загинули 16 людей. Щонайменше 31 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості, громадянам надається невідкладна медична допомога.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Обстріл стався близько 14:00 години дня 6 серпня. Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 16:00 відомо про 16 загиблих.

За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівлю та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів.

Триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підтвердив удар ЗС РФ по Костянтинівці в Донецькій області. За його словами, світові потрібно пам'ятати, що коли він хоче мати справи з чимось російським, він закриває очі на реальність, а саме на "нахабство зла, зухвалість підлості.

Раніше повідомлялося, що вдень 6 вересня російські окупанти місто Костянтинівка Донецької області.