"Там немає військових частин": Зеленський назвав удар по Костянтинівці навмисним терактом РФ (відео)

За словами президента України, він бував у Костянтинівці і добре знає те місце, по якому було завдано удару. Там не було жодних військових об'єктів.

Удар ЗС РФ по Костянтинівці Донецької області є навмисним терактом. Таке відбувається завжди після успіхів ЗСУ на фронті. Про це 6 вересня заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Києві, повідомляє "УНІАН".

За його словами, РФ щоразу завдає ударів по цивільному населенню України, коли Сили оборони України здійснюють позитивні наступальні дії. Окупанти використовують або ракети, або артилерію.

Президент зазначив, що був у Костянтинівці і добре знає те місце, по якому було завдано удару. Там не було жодних військових об'єктів.

"Про черговий російський теракт на Донбасі в місті Костянтинівка, який стався сьогодні, удар прямо по ринку, по магазинах, по аптеці… це цивільне місце, там немає ніяких військових частин і близько. Удар був навмисний", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, російські заяви про те, що це нібито Україна обстрілює власні міста — брехня.

"Вони завжди б'ють у цьому регіоні. А зараз вони навмисно прицільно вдарили по ринку", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 31 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості після удару ЗС РФ по Костянтинівці. Про це повідомила обласна прокуратура Донецької області.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що Зеленський показав кадри удару по Костянтинівці. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок обстрілу ринку в Костянтинівці відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина.