Обов'язковий військовий облік: Веніславський пояснив, чи вручатимуть повістки жінкам

В Україні розширюватимуть перелік осіб, яких можуть призвати до лав ЗСУ. Проте Рада не планує збільшувати список спеціальностей для жінок, які підлягатимуть обов'язковій постанові на військовий облік.

З 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, обов'язково повинні стати на військовий облік. Для цього вони повинні з'явитися до ТЦК та СП і пройти необхідні процедури. Про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, йшлося на сайті Верховної Ради.

Він зазначив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

"Усі військовозобов’язані — незалежно від того, жінка це чи чоловік, — отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат", — сказав Федір Веніславський.

З його слів, некоректно говорити, що мобілізують багато жінок, адже бойовими медиками можуть бути й чоловіки. В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, проте розширять перелік осіб, яких можуть призвати на службу. Крім цього, Верховна Рада не планує розширювати перелік спеціальностей для жінок, які підлягатимуть обов'язковій постанові на військовий облік.

Федір Веніставський додав, що жінки, чиї професії є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями, можуть добровільно стати на військовий облік.

"Наприклад, жінка-хімік може стати на облік, оскільки ця спеціальність споріднена з військово-обліковою спеціальністю хімічного захисту", — пояснив він.

Нагадаємо, з 1 вересня на військовий облік повинні вставати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальності. Адвокатка Марина Бекало розповіла, що такі жінки можуть бути призвані на службу або залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави під час війни.

Адвокат Євген Зураджи розповів Фокусу, що найімовірніше, жінки, які здобули медичну спеціальність та працюють, матимуть відстрочку до кінця 2026 року. Проте після цього жінкам-медикам та фармацевтам, які захочуть офіційно працевлаштуватися, потрібно буде обов'язково стати на військовий облік.