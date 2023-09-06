"І бабусі були, і дідусі": бійці ПВК "Вагнер" розповіли про вбивства мирних українців (відео)
"Вагнерівці" пригадали, як добивали поранених дітей та їхніх матерів та, як зачищали села, розстрілюючи літніх людей.
Двоє колишніх бійців ПВК "Вагнер", яких завербували в Іркутській області, розповіли про те, як "вагнерівці" зачищали українські села і вбивали мирних жителів. Про це повідомляє проєкт "Гулагу. Нет".
Свідчення "вагнерівця" Максима Зеленова
За словами одного з них — Максима Зеленова, у таборі бойового злагодження ув'язнених змушували тягати каміння.
"Один пацан відмовився, і все його вбили. Прямо при нас його ціпками забили. Він ще був живий, але його прив'язали з дерева, і всім сказали, якщо до нього підійдете — вам пизда. Розстрілювали при мені людей, прямо в потилицю з автомата", — розповів Зеленов.
За його словами, на фронт прибули понад пів тисячі ув'язнених і всі вони загинули.
Також окупант розповідає, що під час зачистки одного із населених пунктів ексв'язні вбили кілька десятків мирних жителів.
"Ебаш*ш усіх. Незалежно від статі. І бабусі були, і дідусі. Ми людей 40 убили, мабуть. Це було мирне населення. Позаду нас стояли люди у балаклавах, якщо назад підеш, тебе теж уб'ють. Це називалося "обнулення", – розповів Зеленов.
Свідчення "вагнерівця" Олексія Чернявського
Інший ув'язнений, Олексій Чернявський, розповів, що бачив як своїх розстрілювали свої.
"Втеча – розстріл. З чимось не згоден – "обнулення". Я бачив один розстріл: хлопець втік, його спіймали, побили, потім – прострелили коліна, щоб мучився, а потім – куля у чоло", — розповів Чернявський.
Також "вагнерівець" розповів, що коли вони проходили навчання, командири серед них шукали тих, хто буде убивати жінок і дітей.
"Бачив, як у квартиру закинули гранату, і там був дитячий плач. Діти там плакали. Ми зайшли, там була жінка і дитина, треба було добивати. Я особисто не зміг, вийшов звідти. Наказ виконали інші люди з мого гурту, вони вбили тих, хто там плакав. Вони плакали від поранення, просили допомоги, але, навпаки, їх добили. Жінці років 35, дівчинці років сім", – розповів Чернявський.
Нагадаємо, що 17 квітня, у мережі з'явилося інтерв'ю, в якому екс"вагнерівець" Азамат Улдаров зізнався у розстрілі мирних жителів в Україні, зокрема дітей.
Раніше повідомлялося, що OSINT-дослідники встановили особисті дані "вагнерівців" Азамата Улдарова та Олексія Савічева, які зізналися у вбивстві українських дітей. Як виявилось, злочинці є колишніми в'язнями, помилуваними російським президентом Володимиром Путіним.