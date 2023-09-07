У Ростові прогриміли потужні вибухи: біля штабу ПВО спалахнула пожежа (фото, відео)

Місцева влада Ростова-на-Дону заявила, що через падіння БПЛА в центрі міста є руйнування і один постраждалий.

У четвер, 7 серпня, на території Російської Федерації, у Ростові-на-Дону, пролунали вибухи. У місті спрацювала протиповітряна оборона, написав губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram.

За словами глави регіону, загалом було знищено 2 дрони. Один із них упав у центрі міста, на вулиці Пушкінська. У результаті у трьох будинків було вибито вікна, пошкоджено фасади та автомобілі.

Губернатор повідомив про одного постраждалого. За його даними, чоловік дістав поранення ніг, проте відмовився від госпіталізації.

Telegram-канал Mash повідомив, що вибух на Пушкінській вулиці в Ростові-на-Дону пролунав за два квартали від штабу Південного військового округу. За словами очевидців, з вулиці було чути крики людей про те, що там горять газові балони.

За інформацією каналу, загалом пролунало кілька вибухів з інтервалом у 15 хвилин. Також повідомляється, що біля торгового дому Л.І. Мінца вибухнув припаркований автомобіль.

Telegram-канал "Осторожно, новости" написав, що на місце події прибули співробітники поліції і рятувальники, а також військові зі зброєю в руках. Територію оточили.

Нагадаємо, 21 серпня в Ростові-на-Дону пролунав потужний потрійний вибух. Влада міста не визнала факт вибухів у місті, а причиною "гучних звуків" назвали "перехід літака на надзвук".

Раніше, 19 серпня, президент Росії Володимир Путін особисто прибув до Ростова-на-Дону, де розташований штаб командування, і зустрівся з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.