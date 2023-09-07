Нічна атака Shahed: потужні вибухи прогриміли під Одесою та Сумами, деталі

Росія кілька тижнів поспіль обстрілює Рені та Ізмаїл, знищуючи річкові порти України. Крім того, під ударом опинились Суми — жителі міст чули вибухи у небі.

В ніч з 6 на 7 вересня ЗС РФ двома хвилями дронів-камікадзе Shahed атакували Україну. Попередня атака сталась добу тому: ворог цілився у південні річкові порти та спробував вдарити по Києву. Для атаки використав і дрони, і крилаті ракети, і балістичну ракету "Іскандер". Про наслідки крайніх ударів розповіли у моніторингових каналах, які дослідив Фокус.

Перші повідомлення про повітряну загрозу з'явились у мережі близько 22:00 6 вересня. Вказувалось, що можлива атака дронів з північного напрямку. Зокрема, дрони помітили на Сумщині. Близько першої години ночі жителі прикордоння почули вибухи. Сумська обласна військова адміністрація стверджувала, що спрацювала ППО.

Після опівночі стало відомо про старт дронів-камікадзе Shahed у південному напрямку: під загрозою вкотре опинилась Одещина. Моніторингові канали попередили, що ворог прямує у бік Ізмаїлі та Рені — річкових портів України на Дунаї. За дві години після старту над областю почули вибухи внаслідок роботи ППО. Втім очільник Одеської ОВА Олег Кіпер про роботу ППО не повідомляв.

Військові адміністрації та Повітряні сили поки що не повідомили про наслідки нічного удару Росії.

Повітряні атаки: деталі

Зазначимо, після розриву зернові угоди Росія ледь не щоночі атакує українську портову інфраструктуру. Спершу росіяни знищили порти в Одесі та Чорноморську. Потім перенесли фокус уваги на річкові порти на Дунаї.

Зокрема, Рені та Ізмаїл атакувались дронами-камікадзе і 4, і 5 вересня, і 6 вересня. Під час атаки 4 вересня уламки російського дрона впали на території Румунії — країни НАТО. Румунська влада спершу заперечувала інцидент, але все ж визнала, що знайшли уламки. Між тим Повітряні сили ЗСУ відразу після атаки заявили, що російські БПЛА рухались впритул до кордону з Румунії — "ковзали" по краю.

Нагадуємо, вдень 6 вересня ЗС РФ обстріляла Костянтинівку у Донецькій області. Снаряд вибухнув у людному місці — посеред центрального ринку. ДСНС надвечір повідомила про загибель 17 людей та кілька десятків поранених. Голова МВС Ігор Клименко стверджує, що росіяни використали зенітну ракету С-300.