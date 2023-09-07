Повернувся на щиті: на фронті загинув Герой України Андрій Орлов (відео)

Полеглий воїн одним з перших увійшов в Снігурівку і встановив там український прапор. Президент Володимир Зеленський згадав його ім'я, коли розповідав про звільнення Херсонщини.

На війні з російськими загарбниками загинув сержант Андрій Орлов. Орлов — розвідник, який встановив український прапор у Снігурівці та отримав звання Герой України. Раніше стало відомо про загибель у боях під Бахмутом воїна-киримли Едема Алієва — про це розповів 30 вересня Меджліс кримського-татарського народу. Про смерть розвідника повідомила його матір Олена Орлова у Facebook.

Олена Орлова написала про загибель сина 6 вересня 2023 року. Жінка коротко вказала: "Мій Син, моя дитина, моє все… на щиті". Деталі загибелі розвідника 131 розвідувального батальйону наразі не відомі.

У мережі можна знайти спогади про Андрія — про нього розповіла журналістка "5 каналу" Ганна Мірошніченко. Зокрема, стверджувала, що він мав "шалений драйв та шалену енергію". Герой України під час 30-хвилинного спілкування заявив, що буде до останнього нищити ворогів. Також Герой запевнив, що з ворогом не буде ніяких перемовин.

Загиблий воїн Андрій Орлов: що відомо

Андрій Орлов — сержант 131 розвідувального батальйону у складі Сухопутних військ ЗСУ. Воїн брав участь у визволенні Херсонщини та у боях за Снігурівку Миколаївської області. Зокрема саме він є на кадрах встановлення українського прапора в цьому населеному пункті.

Після звільнення Херсона воїн отримав звання Герой України. Президент України Володимир Зеленський згадав про нього у своєму зверненні від 14 листопада: заявив, що сержант проявив виняткову хоробрість та ефективність.

У Facebook можна знайти сторінку Андрія Орлова — на неї посилається Мірошніченко. Чоловік проживав у Полтаві, здобув вищу освіту у Полтавському педагогічному університеті. Також вказано, що до війни він встиг попрацювати на двох місцях роботи — у "Метро" та "Нестле". Матір Героя — Elena Orlova Lezinskaya — працює у Полтавському обласному госпіталі для ветеранів війни.

Нагадуємо, у липні 2023 стало відомо про загибель снайпера з Хмельниччини Володимира Ткаченка. Воїн загинув під Кремінною на Луганщині. Чоловік до війни був будівельником, після вторгнення РФ мобілізувався до лав ЗСУ.

Тим часом українська блогерка-мільйонник Тетяна Коряк образила вдову полеглого героя Олега Адамовського. Зокрема, блогерка заявила, що загиблі бійці — це "м'яко", яке нікому не потрібне.