Живий і працевлаштований: зниклий генерал Суровікін отримав нову посаду в СНД, — ISW

Кремль два місяці протримав під арештом топофіцера. Після цього його звільнили з СІЗО і, наче нічого не сталось, перемістили на нове місце роботи. При цьому його колега Пригожин, який влаштував заколот, так довго не протягнув.

У аналітичному звіті Інституту вивчення війни зазначили, що опального генерала Сергія Суровікіна перемістили на нову посаду в структурі Співдружності незалежних держав. При цьому раніше стало відомо, що інформація про генерала поступово зникає з інтернет-ресурсів Міноборони РФ. Зокрема, видаляють його звернення за 2022 рік, залишивши лише заклик до "вагнерівців" припинити заколот. Про те, в яке саме місце Кремль перемістив екскомандувача Повітряно-космічними силами, розповіли на сайті ISW.

Аналітики Інституту з'ясували, що про долю Суровікіна згадав член комітету Держдуми з оборони Віктор Заварзін. Російський депутат стверджує, що у генерала все добре: "нічого страшного там не відбувається". З його слів, генерала перемістили на нову роботу в структурах СНД. Назва посади не оприлюднювалась, лише зазначалось, що "вона хороша".

Крім того, російський політик стверджує, що Суровікін наразі перебуває у відпустці. Чоловік не згадав про причетність генерала до заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, або ж про те, що командувача ПКС РФ начебто арештували. Натомість заявив: "Людина на війні була, зараз відпочиває, напевно, у відпустці ще якийсь час буде. Поживемо побачимо".

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Зазначимо, генерала Суровікіна підозрювали у співпраці з Євгеном Пригожиним, якого президент РФ Володимир Путін назвав зрадником. Пригожин розбився в літаку під Твер'ю 23 серпня 2023 року. Тим часом як Суровікін спершу начебто був арештований та втратив посаду командувача ПКС РФ. Пізніше у мережі опублікували світлини, на яких військовий вільно прогулюється Москвою з невідомою жінкою.

ISW пояснює, що призначення на нову посаду — це звичний спосіб дій Кремля, якщо потрібно якось покарати російських посадовців. Наприклад, їх переміщують на роботу на периферію Росії, або за кордон, або на якісь малозначимі посади. "Російське військове керівництво, ймовірно, продовжує практику переведення опальних або неефективних командирів на посади, які не беруть участі у війні в Україні", — запевнили аналітики.

Тим часом у нинішнього командувача ЗС РФ — начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова — не надто успішна ситуація на лінії фронту в Україні. Про це свідчать дані крайнього аналітичного звіту ISW: росіяни втрачають позиції під Роботиним у Запорізькій області, також їм доводиться відступати на південь від Бахмуту біля села Кліщіївка.

Нагадуємо, в ніч на 7 вересня ЗС РФ запустили по Україні 33 дрони-камікадзе Shahed-136 — про це повідомило Повітряне командування ЗСУ. Про роботу ППО повідомляли в Сумській та Одеській областях, зокрема, під загрозою були дунайські річкові порти в Рені та Ізмаїлі. Водночас гриміли вибухи під Брянськом та біля аеропорту під Москвою: у мережі опублікували кадри ударів безпілотників невідомого походження.