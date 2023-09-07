Американський стелс-бомбардувальник B-21 зможе керувати дронами спільними з винищувачами

Програма CCA передбачає виробництво 1000 безпілотників, якими будуть керувати винищувачі. Але якщо додадуть таку можливість для B-21 Raider, то дрони стануть ще потужнішими.

Новітній стелс-бомбардувальник B-21 Raider зможе використовувати дрони з програми Collaborative Combat Aircraft (CCA). Про це повідомляє The War Zone.

Вже відомо, що дрони CCA зможуть працювати з танкерами-заправниками, винищувачами та вантажними літаками в повітрі. Тепер високопоставлений чиновник з Повітряних сил США не виключає можливості додавання B-21 Raider до програми дронів майбутнього.

Наразі програма Collaborative Combat Aircraft досі перебуває в процесі вдосконалення своїх вимог. Вона є частиною ще більшої ініціативи з домінування у повітрі наступного покоління NGAD. Програма передбачає створення винищувача 6 покоління, новітнє озброєння, датчики, мережеві можливості та керування боєм.

Візуалізація винищувачів та БПЛА Фото: Lockheed Martin

Американські Повітряні сили планують придбати щонайменше 1000 безпілотників наступного покоління та 200 винищувачів. CCA мають працювати у звʼязці: 2 БПЛА на 1 літак. 200 винищувачів NGAD та 300 F-35A будуть керувати тисячею безпілотників.

Якщо в програму додадуть B-21 Raider, то він запропонує додаткову глибину та радіус дії датчика для ретранслятора звʼязку. Це означає, що БПЛА будуть діяти на більшій відстані.

"B-21 є багатофункціональним. Він може впоратися з чим завгодно, від збору інформації до управління боєм", — заявляв під час презентації літака міністр оборони Ллойд Остін.

Нагадаємо, 23 травня ЗМІ писали, що B-21 зможе літати без екіпажу, а також керувати безпілотниками. Вартість програми надзвичайно дорога.

21 жовтня 2022 року вперше затизерили найтехнологічніший бомбардувальник B-21 Raider.