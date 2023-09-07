Нічна атака Shahed на Одещину: є постраждалі та руйнування припортової інфраструктури (фото)

Руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь.

Російські окупанти в ніч проти 7 вересня атакували "шахедами" припортову інфраструктуру в Ізмаїлі на Одещині. Прокуратура відкрила кримінальне проважження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За інформацією слідства, протягом ночі 7 вересня 2023 року ЗС РФ атакували населені пункти Одещини дронами. Ворог цілив у об’єкти припортової та цивільної інфраструктури.

"Внаслідок атаки постраждало двоє водіїв вантажівок. Руйнувань зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Також вибуховою хвилею пошкоджено низку приватних домоволодінь", — зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, що щонайменше 3 години поспіль уночі 7 серпня росіяни атакували південну частину Одеської області. Це вже четверта за п'ять днів атака на Ізмаїльський район. Вночі силам ППО вдалося знищити 25 іранських дронів.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 7 вересня ЗС РФ двома хвилями дронів-камікадзе Shahed атакували Україну. Ворог цілився у південні річкові порти та спробував вдарити по Києву.