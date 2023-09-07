На Куп'янському напрямку ВС РФ формують "ударний кулак", але їм бракує техніки (відео)

За словами керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, російські військові не змінюють тактику бою та штурмів на Куп'янському напрямку. Вони намагаються створити штурмові загони з тих військовослужбовців, яких раніше розбили Сили оборони.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш 7 вересня заявив, що збройні сили Російської Федерації на Куп'янському напрямку формують "ударний кулак" із сотні тисяч військових, але їм не вистачає техніки. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, що російські військові не змінюють тактику бою та штурмів на Куп'янському напрямку.

"Вони намагаються створити штурмові загони з тих військовослужбовців, яких раніше розбили Сили оборони. З них вони зроблять такі зведені підрозділи. Також залучають "мобіків", у них триває прихована мобілізація, яких вони збирають по всій Росії та кидають їх на війну в Україні. Так противник продовжує акумулювати та підготовлювати свої резерви для того, аби активно їх використовувати у веденні подальших бойових дій", — розповів Євлаш.

За його словами, противник вже сформував перші загони, які вже активно використовує.

"Вони діють за стандартним планом — сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м'ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках", — зазначив речник.

Ілля Євлаш вважає, що наразі триває протистояння артилерії, дронів, тому навіть при невеликій кількості людей можна дати відсіч противнику. Російська армія також має проблеми з технікою, у них з нею дійсно складно.

"Кожен раз фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів", — зазначив він.

Дивитись: 38:55

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що бійці "Сталевого кордону" підняли українські прапори у двох селах. На цю територію ніхто не заходив через щільне замінування, проте зараз українські прикордонники проклали безпечний шлях.

Раніше, військовослужбовці 47-ї ОМБр ЗСУ встановили прапор України на території села Роботине в Запорізькій області. Українські захисники підняли національний прапор із підписом головнокомандувача ЗСУ над зруйнованою будівлею школи.