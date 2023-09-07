"Псевдовибори із вогником": на Луганщині партизани спалили виборчу дільницю (відео)

Через пожежу вибори на цій дільниці в Ізвариному опинилися під питанням.

На Луганщині українські партизани завадили проведенню псевдовиборів на одній з дільниць. Її спалили. Про це повідомив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай 7 серпня.

"Псевдовибори з вогником. Українські партизани подбали, аби так звана виборча дільниця на окупованій частині Луганської області відпрацювала на всі 100%, щоб з полумʼя народилася саме та цифра, яка потрібна окупантам", — проінформував він.

Інцидент стався в селищі Ізварине Сорокинської міської громади Довжанського району Луганської області, яке окуповане від 2014 року.

"Як же гарно палало. Немає ніяких "виборів" — є фарс, примус і беззаконня. Ці "вибори без вибору" нічого не змінять, українські Сили оборони крокують деокуповувати нашу Луганщину. Ми скоро повернемося", — написав Гайдай.

Нагадаємо, що на Луганщині дрон зірвав підготовку до "виборів", уразивши авто з бюлетенями. Росіяни за допомогою військових везли їх на виборчі дільниці, але партизани за допомогою FPV-дрона зупинили їх дорогою.

Раніше повідомлялося, що в окупованому місті Маріуполь ЗС РФ продовжують проводити фальсифікації, симулюючи "вибори". Місцевих жителів примушують "голосувати" на зупинках громадського транспорту і навіть просто на капотах автомобілів.