Підрив Каховської ГЕС: Україна втратила до 40% запасів прісної води, — Укргідроенерго (відео)

За словами гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, зведення тимчасової гідроспоруди, що може припинити знос Каховського водосховища, необхідно закінчити до весняної повені.

Через підрив дамби Каховської ГЕС Україна втратила від 35 до 40% запасів прісної води. Про це повідомив гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону.

За його словами, такий обсяг води Україна могла б споживати протягом року.

"Ми втратили 35-40% запасів прісної води. До підриву було приблизно 18,6 млн кубокілометрів води, зараз у руслі річки залишилося 3-3,5 млн кубокілометра", — сказав він.

За його словами, зведення тимчасової гідроспоруди, яка може припинити знос Каховського водосховища, необхідно закінчити до весняної повені. Якщо роботу не закінчити, то доведеться чекати ще цілий рік.

"6 червня після підриву було проведено засідання і було доручення президента і прем'єра терміново робити всі заходи і проєктні рішення щодо зведення тимчасової гідроспоруди, щоб перекрити Каховське водосховище. Вода — це пріоритет", — сказав Сирота.

За його словами, тимчасові споруди допоможуть осушити місце підриву і демонтувати станцію, а також провести всі необхідні експертизи. Також вони будуть засобом для переправи з одного берега Дніпра на інший. Однак для початку будівництва необхідна деокупація лівого берега річки.

Ігор Сирота про наслідки підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, що фахівці назвали головну загрозу підриву Каховської ГЕС. Так, експерти Центру громадського здоров'я заявили, що завдяки протиепідемічним заходам вдалося уникнути спалахів таких небезпечних інфекційних хвороб, як холера. Однак досить важливо не втрачати пильності та обережно ставитися до будь-яких проявів.