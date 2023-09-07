"Ми під враженням": ЗСУ швидко опановують західну техніку, — глава Генштабу Польщі

За словами генерала Раймунда Анджейчака, Варшава продовжує допомагати Києву на багатьох рівнях і це продовжиться надалі. Від інших західних країн очікується така ж віддача.

Українські військові, які вирушають на навчання в інші країни, швидко освоюють західну техніку. Про це заявив начальник Генштабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак в інтерв'ю "Укрінформ" 7 вересня.

За його словами, Варшава з перших днів повномасштабного вторгнення передає Києву величезну кількість зброї. Також виділяється багато коштів на навчання і підготовку військових, що є своєрідною інвестицією.

"Ми також інвестуємо в навчання, логістику, щоб техніка була справною, адже це нова техніка для української армії. Ми й так під враженням, наскільки швидко українські військові опановують цю техніку. Тому допомога відбувається на багатьох рівнях", — заявив Раймунд Анджейчак.

Окремо начальник Генштабу ЗС Польщі наголосив, що країна регулярно вивчає оперативні потреби української армії, щоб якнайшвидше закрити їх. Також це дає розуміння, чим ще Варшава може допомогти Києву.

При цьому, він вважає, що іншим країнам необхідно наслідувати приклад Польщі, адже це значно прискорить закінчення війни перемогою України.

"Але ми б хотіли, щоб кожна країна направляла в Україну таку кількість зброї, як Польща. А якщо врахувати, що ми також є прифронтовою країною, то ціна передачі цієї зброї для нас значно вища, ніж для інших країн Європи", — підсумував польський генерал.

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що на Заході не вистачає кваліфікованих перекладачів для навчання бійців ЗСУ. Для навчання українських військових потрібна спеціальна лексика, яка не використовується в повсякденному спілкуванні. Тому інструктори називають мовний бар'єр викликом номер один.