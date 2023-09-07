"Діагнози досить невтішні": у Мечникова розповіли про стан поранених у Костянтинівці (відео)

За ніч медики лікарні зробили 6 операцій постраждалим, їх проводили 40 хірургів. Всі пацієнти перебувають на штучній вентиляції легенів.

У клінічній лікарні імені Мечникова рятують шістьох постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Вони всі перебувають у реанімації у важкому стані. Про це повідомив гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко, інформує "Суспільне".

"Всі вони на штучній вентиляції легенів. Всі вони прооперовані. Деякі повторно. Діагнози досить невтішні", — сказав Риженко.

За його словами, стан пацієнтів важкий. Вони усі мають травми, з якими люди рідко виживають. Але зауважив, що медики роблять все можливе, щоб їх врятувати.

"Уламки залетіли в груди і в живіт. Сьогодні в реанімації майже всіх стабілізували. За ніч зробили шість важких операцій. Вночі працювали 40 хірургів", — розповів він.

Риженко сказав, що одній з пацієнток довелося запускати серце, бо була зупинка.

Удар РФ по Костянтинівці

6 вересня, близько 14:00 ЗС РФ завдали удару по місту Костянтинівка у Донецькій області. Станом на 18:00 6 вересня було відомо про 17 загиблих та 32 поранених. Пізніше правоохоронці виправили кількість загиблих, вказавши, що їх 16. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 кв.м.

Президент України Володимир Зеленський показав кадри удару по Костянтинівці. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок обстрілу ринку в Костянтинівці відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина.