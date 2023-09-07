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"Діагнози досить невтішні": у Мечникова розповіли про стан поранених у Костянтинівці (відео)

Юлія Шевченко
До лікарні Мечникова доправили 6 поранених з Костянтинівки

За ніч медики лікарні зробили 6 операцій постраждалим, їх проводили 40 хірургів. Всі пацієнти перебувають на штучній вентиляції легенів.

У клінічній лікарні імені Мечникова рятують шістьох постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Вони всі перебувають у реанімації у важкому стані. Про це повідомив гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко, інформує "Суспільне".

"Всі вони на штучній вентиляції легенів. Всі вони прооперовані. Деякі повторно. Діагнози досить невтішні", — сказав Риженко.

За його словами, стан пацієнтів важкий. Вони усі мають травми, з якими люди рідко виживають. Але зауважив, що медики роблять все можливе, щоб їх врятувати.

"Уламки залетіли в груди і в живіт. Сьогодні в реанімації майже всіх стабілізували. За ніч зробили шість важких операцій. Вночі працювали 40 хірургів", — розповів він.

Риженко сказав, що одній з пацієнток довелося запускати серце, бо була зупинка.

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Удар РФ по Костянтинівці

6 вересня, близько 14:00 ЗС РФ завдали удару по місту Костянтинівка у Донецькій області. Станом на 18:00 6 вересня було відомо про 17 загиблих та 32 поранених. Пізніше правоохоронці виправили кількість загиблих, вказавши, що їх 16. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 300 кв.м.

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Президент України Володимир Зеленський показав кадри удару по Костянтинівці. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок обстрілу ринку в Костянтинівці відомо про 16 загиблих, з них 1 дитина.