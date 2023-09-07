Обговорили постачання ракет ATACMS: держсекретар Блінкен спустився в Києві в бункер (фото)

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, він обговорив із держсекретарем США постачання ракет великої дальності ATACMS та сподівається на позитивне рішення в питанні надання Києву далекобійної артилерії.

У четвер, 7 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту в Україну спустився в бункер у Київській області. Про це повідомляє Sky News.

Блінкен — перший із високопоставлених представників американського керівництва, який приїхав до Києва після початку контрнаступу ЗСУ в червні.

Напередодні, 6 вересня, він анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю понад 1 млрд доларів. Постачання озброєння передбачають і зміцнення можливостей протиповітряної оборони України.

Очільник зовнішньополітичного відомства також зазначив, що разом із Блінкеном обговорив надання Україні ракет великої дальності ATACMS, і що він сподівається на позитивне рішення в питанні постачання Києву далекобійної артилерії для оборони від російської агресії.

Блінкен спустився в бункер у Київській області Блінкен спустився в бункер у Київській області Блінкен спустився в бункер у Київській області Блінкен спустився в бункер у Київській області Блінкен спустився в бункер у Київській області Фото: Sky News

Бронемобілі MRAP для боротьби з мінами

Ба більше, Блінкен побував на околиці Києва, де на об'єкті ДПСУ, йому показали передані США розвідувальні дрони й чотири транспортні засоби для протидії мінам MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а також кілька збитих дронів ЗС РФ.

Держсекретар також побував в українському центрі з розмінування, якому відводиться ключова роль у контрнаступі України.

За оцінками міжнародних експертів, відсоток російських боєприпасів, що не розірвалися, в Україні може доходити від 10-30%.

Нагадаємо, що Блінкен під час візиту до Києва дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ.

Також повідомлялося, що вперше за час повномасштабної війни Україна отримає від США гроші російських бізнесменів.