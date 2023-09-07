Сина Медведєва поставили роздавати паспорти РФ українцям в окупованих регіонах, — росЗМІ

За словами журналістів, Ілля Медведєв був куратором проекту від партії "Единая Россия". Створення порталу з видачі російських документів було ініційовано рішенням керівництва партії.

Син заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва Ілля був одним із творців порталу, через який українці на окупованих територіях можуть отримувати російські паспорти. Про це пише "РБК".

За словами російських журналістів, портал називається "Я в России". Ілля Медведєв був куратором цього проекту від партії "Единая Россия". Створення порталу було ініційовано рішенням керівництва партії.

Видання Moscow Times повідомило, що ще в травні Дмитро Медведєв говорив, що "Я в России" — це портал, який являє собою інтерфейс для вирішення цілого комплексу завдань. За його словами, українці на окупованих територіях стикаються зі "складнощами" при отриманні паспортів і при оформленні документів країни-агресора.

Уже 7 вересня Дмитро Медведєв заявив, що розробку порталу завершено. На порталі також збиратимуться й актуалізуватимуться "найважливіші відомості".

Нагадаємо, що 1 вересня в ЦНС повідомили, що окупанти відсторонили від уроків школярів без паспорта РФ. В українському підпіллі зазначили, що дітей до уроків не допускають у Херсонській області. "Керівників" закладів закликали надсилати списки з іменами до міграційного центру.

Крім того, в ОК "Юг" заявили, що окупанти на "виборах" шукатимуть українців для мобілізації до ЗС РФ. Так, жителям захоплених територій дозволили голосувати на "виборах" з українським паспортом, щоб забезпечити явку і пізніше почати мобілізацію. Також було придумано схему з формуванням "окупаційної тероборони".