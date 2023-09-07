Близько 25 тисяч громадян України вважаються зниклими за нез'ясованих обставин, — Лубінець

Зниклі без вісті за особливих обставин можуть бути цивільними заручниками і перебувати у російському полоні. І повертати їх важче, ніж полонених українських військовослужбовців, оскільки на них не поширюються положення Женевської конвенції.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підкреслив, що приблизно 25 тисяч цивільних громадян України продовжують на сьогодні вважатися зниклими за особливих обставин. Станом на 1 вересня Україні вдалося повернути лише 144 особи з цієї категорії від початку створення координаційного штабу. Про це він повідомив на пресконференції, що відбулася сьогодні, 7 вересня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація в нас не змінюється, вона вкрай жахлива: фактично щодня росіяни затримують цивільних на тимчасово окупованих територіях, у такий спосіб поповнюючи цей список", — зазначив Лубінець.

Водночас омбудсмен з прав людини нагадав, що без змін залишається ситуація щодо українського журналіста Дмитра Хилюка, якого російські військовослужбовці викрали в селі Козаровичі Вишгородського району Київської області ще на самому початку масштабного вторгнення і понад півтора року тримають у полоні.

"Офіційно (немає можливості. — Ред.) отримати інформацію про місце його перебування, в якому він стані, що з ним відбувається. Російська сторона ні мені, ні іншим міжнародним організаціям, ні посередникам, яких ми долучаємо, такої інформації не надає", — уточнив Лубінець.

Крім того, уповноважений з прав людини звернув увагу громадськості на те, що Офіс українського омбудсмена й досі не отримав від ООН списку депортованих Росією дітей, який країна-терорист має надати міжнародній організації.

"Можу офіційно поінформувати, що відповіді немає. Ми досі очікуємо. Якщо чесно, я не вірю, що через міжнародну організацію, ООН, особисто я зможу отримати хоч якісь списки з території Російської Федерації. Проте я продовжую робити спроби отримати таку інформацію", — підкреслив уповноважений.

Крім того, Лубінець зазначив, що наразі налічується 19 тисяч 546 українських дітей, котрі верифіковані як депортовані або примусово переміщені РФ. При цьому Офісу українського омбудсмена достеменно відомо десятки місць у Білорусі, де українські діти утримуються силоміць, пише "Укрінформ".

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Україна повертає полонених майже без гарантів, хоча було б добре мати якомога більше дієвих посередників.

За словами дружини полоненого бійця полку "Азов" Наталії Зарицької, обмін полоненими може тривати роками, але вона сподівається, що на це впливатимуть міжнародна спільнота і санкції.