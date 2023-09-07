"Захоплююся вашою мужністю": Блінкен відвідав підрозділи українських прикордонників (фото)

Держсекретареві США подаровані американцями розвідувальні дрони і чотири машини MRAP, а також уламки збитих російських БПЛА і трофеї.

Державний секретар США Ентоні Блінкен на другий день свого перебування в Україні відвідав позиції прикордонників. Про це він повідомив на своєму акаунті в соцмережі X (раніше Twitter).

"Відвідав прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію і населення України. Ми надаємо 300 мільйонів доларів нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої роботи. США залишаються єдиними з Україною", — зазначив Блінкен.

Як повідомляє CNN, державному секретарю США показали подаровані американцями розвідувальні дрони і чотири машини MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а також кілька збитих російських дронів. Розписуючись у гостьовій книзі після закінчення візиту, він написав:

"Українським прикордонним силам і національній поліції — захоплююся вашою винятковою мужністю і служінням своїй країні та нашому партнерству".

Також повідомляється, що Блінкен відвідав український центр розмінування.

"Хоча спільні зусилля займуть роки, відважні українці зараз працюють над очищенням своїх доріг, парків і дитячих майданчиків від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Сполучені Штати підтримують їхні зусилля, надаючи додаткову допомогу в розмінуванні на суму 90,5 мільйонів доларів", — написав Блінкен у себе в X.

Зазначимо, що Держприкордонслужба України підтвердила візит Блінкена. Його зустрів глава відомства Сергій Дейнеко. У пресслужбі заявили, що показали американському політику уламки збитих ворожих дронів і трофеї, захоплені у супротивника, а також техніку, що захищає українських бійців на передовій.

"На базі одного з підрозділів сторони обговорили вже реалізовані проєкти та подальшу підтримку. Державному секретарю США продемонстрували екіпірування, озброєння і техніку, які захисники кордону використовують у бойових діях", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 6 вересня Блінкен оголосив про новий пакет допомоги для України. Грошова допомога США піде на цивільну безпеку, протиповітряну оборону, розмінування та відновлення критичних сфер деокупованих територій, уточнив держсекретар США Ентоні Блінкен.