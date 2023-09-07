Обстрілював позиції ЗСУ біля Роботиного: кримчанину повідомили про підозру (фото)

Кримчанин вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у листопаді 2022 року. Навесні 2023 року українські бійці взяли його в полон під час боїв біля Роботиного.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру громадянину тимчасово окупованого Криму, який воював на боці російських окупантів та обстрілював з гранатомета позиції Збройних сил України під Роботиним Запорізької області. Про це повідомили в пресслужбі СБУ у Facebook.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика окупаційних угруповань РФ, який воював проти України на південному фронті", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що навесні під час одного з контактних боїв у районі селища Роботине військові контррозвідки СБУ та ЗСУ взяли бойовика в полон. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого півострова, який вступив до лав 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ у листопаді 2022 року. Йому надали посаду стрільця російського підрозділу та видали камуфльовану форму, автоматичну зброю та боєприпаси.

У СБУ розповіли, що чоловіка відправили на південний фронт для укріплення першої лінії оборони ворога перед контрнаступом українських бійців відразу після короткого курсу військової підготовки.

На передовій чоловік облаштовував фортифікаційні споруди й додаткові вогневі точки ворога. Також він обстрілював позиції Сил оборони з кулемета та ручного протитанкового гранатомета.

Слідчі СБУ повідомили кримчанину про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Нині він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Кримчанин, який обстрілював позиції ЗСУ на півдні Кримчанину вручили підозру

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення багато колаборантів та ворогів України стали жертвами спецоперацій ГУР та СБУ. Українські спецслужби ліквідовували росіян та їхніх посібників в тимчасово окупованих регіонах та на території РФ.

30 серпні у СБУ повідомили, що українські бійці в Одесі затримали розвідника російського угруповання "Призрак", який був учасником терористичної організації "ЛНР". Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років тюрми з конфіскацією майна.