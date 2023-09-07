Критика західних чиновників контрнаступу ЗСУ підіграє Путіну, — Bloomberg

За словами журналістів, критикувати і списувати з рахунків контрнаступ ЗСУ не варто, оскільки він лише "набирає обертів".

Після повільного старту тепер контрнаступ ЗСУ показує ознаки справжнього прориву. Українські сили досягають успіхів попри попередження деяких західних чиновників про те, що війна близька до глухого кута. Про це пише видання Bloomberg.

Видання пише, що контрнаступ не увінчався успіхом так швидко, як міг би сподіватися Захід. Але думка про повний провал частково пов'язана із завищеними очікуваннями. Однак підтримка США і Європи не виявилася марною. Так, Сили оборони України завдали ударів по російських логістичних вузлах і командних центрах, сильно виснаживши окупантів.

За словами журналістів, якщо Україна просунеться досить далеко, щоб завдати удару по основних вузлах постачання Росії в Криму, вона опиниться в значно кращій позиції для можливих переговорів. Однак для цього Захід повинен продовжувати допомагати Києву, відправляючи зброю.

У матеріалі сказано, що скорочення допомоги США зараз, як виступають деякі законодавці-республіканці, дасть президенту РФ Володимиру Путіну відстрочку в той час, коли контрнаступ України набирає обертів, а російська економіка стикається з проблемами.

"Путін робить ставку на те, що він зможе нав'язати вищі витрати, ніж готові прийняти його опоненти. Заходу ще належить довести його неправоту", — сказано в матеріалі.

Журналісти зазначили, що критикувати і "списувати з рахунків" контрнаступ ЗСУ не варто, оскільки це грає на руку Кремлю.

Нагадаємо, що Повітряні сили показали роботу установки Gepard на Одещині. Українські військові відкрили вогонь і знищили російський дрон за кілька секунд за допомогою німецької самохідної установки Gepard.

Також заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький розповів, що українські сили ППО стануть ефективнішими, ніж минулої зими. Москва може почати задіювати ще більше безпілотників Shahed разом із ракетами і атакувати цілу низку цілей, щоб збити з пантелику ППО України.