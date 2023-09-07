"Битва тільки починається": РФ, як і раніше, має сильну оборону на півдні України, — ЗМІ

Німецький експерт Юліан Репке заявив, що контрнаступ ЗСУ просувається зі швидкістю від 50 до 200 метрів на день. Найближчим часом Сили оборони не зможуть досягти узбережжя Азовського моря.

Поки що немає ознак того, що оборона ЗС РФ на півдні наблизилася до краху. Контрнаступ ЗСУ триває, але битва за південь України тільки почалася. Про це заявив німецький експерт Юліан Репке, пише Bild.

За його словами, багато хто сподівався на те, що після прориву першої лінії оборони росіян українські військові почнуть просуватися куди швидше, по кілька кілометрів на день. Однак цього не сталося.

За словами Репке, зараз ЗСУ рухаються зі швидкістю від 50 до 200 метрів на день.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області Фото: Deep State

"Наразі немає жодних ознак того, що успіх України в регіоні призведе до краху російської оборони або навіть до масштабного відступу на південь", — сказав експерт.

Він також зазначив, що незважаючи на майже три місяці інтенсивних українських артилерійських обстрілів, Росія, як і раніше, має надзвичайно сильну оборону.

"Таким чином, навіть через 13 тижнів битва за звільнення півдня України тільки починається. Навряд чи найближчими тижнями і місяцями вдасться швидко досягти окупованих міст або незаконно анексованого Криму", — заявив Репке.

Юліан Рєпке про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про другу лінію оборони під Оріховим. Українські війська просуваються між першою і другою лінією оборони росіян на Запорізькому напрямку. Вона побудована досить грамотно, зазначив речник ЗСУ Олександр Штупун, тому вибити противника з позицій буде непросто.

Також заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький розповів, що українські сили ППО стануть ефективнішими, ніж минулої зими. Москва може почати задіювати ще більше безпілотників Shahed разом із ракетами і атакувати цілу низку цілей, щоб збити з пантелику ППО України.