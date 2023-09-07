Екстрадиція військовозобов'язаних із країн ЄС до України: Австрія виступила проти

В Австрії проживає близько 14 тисяч військовозобов'язаних українців, яких країна не збирається екстрадувати. У МВС Австрії подібні дії назвали "втручанням в систему притулку та державність".

Австрія не видаватиме Києву українських чоловіків, які втекли від мобілізації з України. Про це повідомило видання eXXpress з посиланням на представника Міністерства внутрішніх справ.

"Це було б спробою втручання в нашу систему надання притулку та в нашу державність, ніхто не міг би цього сказати Австрії", — сказав представник МВС.

Він зазначив, що на батьківщину не відправлять жодного військовозобов'язаного українця. Відень проігнорує відповідний письмовий запит від українського народу, якщо такий надішлють.

За інформацією видання, на території Австрії наразі перебуває 14 тисяч чоловіків віком від 18 до 54 років, які зареєстровані як переміщені особи. Зокрема, це могло б бути 28 батальйонів для ЗСУ. Крім цього, в країні нараховують понад 67 тисяч українських жінок. Загалом Австрія нараховує 101 629 переміщених осіб, серед яких є чоловіки, жінки, діти та люди похилого віку.

Екстрадиція українців з країн Європи: що відомо

31 серпня голова фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна зможе повернути військовозобов'язаних чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану. З його слів, правоохоронні органи у будь-якій країні світу, крім Росії, можуть звернутися із запитом про видачу військовозобов'язаних громадян, які незаконно покинули країну.

1 вересня член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що для повернення громадян, які незаконно виїхали з України, потрібно, аби проти них були зареєстровані кримінальні провадження.

4 вересня у польських ЗМІ з'явилася інформація, що країна почала видавати Києву чоловіків, які після 24 лютого 2022 року втекти з України. Від початку повномасштабного вторгнення РФ 80 тисяч чоловіків призовного віку втекли з України до Польщі.

Нагадаємо, головний юрисконсульт міжнародної колегії адвокатів Legal Status, який спеціалізується на справах, пов'язаних із екстрадицією, Ігор Довгаль розповів, що процедура екстрадиції включає комбінацію з адміністративного та судового процесу. Зокрема, відмова може виникнути на будь-якому з етапів, адже екстрадиція — не обов'язок держави, а право.