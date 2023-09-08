"На кістках маріупольців": у знищеному Драмтеатрі заспівала нібито зірка з Китаю (відео)

У березні 2022 року ЗС РФ скинули бомбу на Драмтеатру у Маріуполі, в якому перебувало близько 1,5 тисячі людей. Під завалами могли загинути декілька сотень маріупольців.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області нібито відома оперна співачка з Китаю заспівала радянську пісню "Катюша" серед руїн Драматичного театру, на який Збройні сили Російської Федерації скинули авіабомбу у березі 2022 року. Про це повідомив заступник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Давно не було танців на кістках маріупольців? Пробитого дна? Тримайте. Русня притягнула в Маріуполь якусь "відому оперну співачку з Китаю Ван-Фан (таку відому, що навіть google про неї ніхіба не знає) і та заспівала їм посеред руїн Драматичного театру "Катюшу", — сказав Петро Андрющенко.

Він сподівається, що духу понад 600 вбитих російськими військовими маріупольців "настільки сподобалось", що вони переслідуватимуть співачку "жахами все життя". Також він чекає на реакцію українських прикордонників та Міністерства закордонних справ щодо незаконного перетину кордону оперною співачкою з Китаю.

На відео видно, як дівчина стоїть на балконі серед зруйнованого Драмтеатру та виконує пісню "Катюша".

Оперна співачка з Китаю Ван-Фан

Фокус намагався перевірити інформацію щодо нібито відомої співачки з Китаю, проте знайшов іншу китайську співачку, яка має таке ж ім'я, проте вона є старшою за "зірку", яка заспівала в Маріуполі. Також в них не схожі овали лиця, колір шкіри та вік. Крім цього, оперна співачка Ван-Фан написала автобіографію.

Китайська співачка Ван-Фан

Окупанти знищили Драмтеатр у Маріуполі

16 березня 2022 року Збройні сили Російської Федерації скинули авіабомбу на дах Маріупольського драматичного театру, який слугував укриттям для багатьох маріупольців. Під час авіаудару під завалами могли загинути декілька сотень людей. Попередньо відомо, що тоді в Драмтеатрі перебувало близько 1,5 тисячі людей. Крім цього, біля будівлі було написано великими літерами "діти".

У березні 2023 року радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що 41-річний уродженець Житомирської області, який потім проживав у РФ та тимчасово окупованому Криму, наказав бомбардувати Драмтеатр, пологовий будинок та дитячу лікарню в Маріуполі.

Нагадаємо, у квітні програми Google Earth та Google Maps показали супутникові знімки зруйнованого Маріуполя в Донецькій області. На знімках видно Драмтеатр, на який ворог скинув авіабомбу, та зруйноване металургійне підприємство "Азовсталь".