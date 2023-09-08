Польща підписала контракт з ЄС щодо закупівлі снарядів для України, — ЗМІ

Поки невідомо, про які типи снарядів та їхню точну кількість йдеться у контракті. Перші спільні замовлення ЄС на польських оборонних заводах відбудуться вже цього місяця, розповіли журналісти.

Польща підписала рамковий контракт з Європейським оборонним агентством щодо закупівлі 155-міліметрових снарядів для України. Про це повідомила польська радіостанція RMF 24.

Наголосили, що вже у вересні стануть можливими перші спільні замовлення Європейського союзу на польських оборонних заводах. Поки невідомо, про які типи снарядів та їх точна кількість йдеться у контракті.

"Підписання документа означає, що тепер країни ЄС можуть робити конкретні замовлення на польських заводах", — йшлося в повідомленні ЗМІ.

Крім цього, у виданні розповіли, що 1 червня уряд Польщі схвалив контракт щодо поставки боєприпасів між Агентством з озброєння та консорціумом PGZ-AMUNICJA. Зі слів одного з польських дипломатів, цей контракт є першим етапом замовлення на сотні тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм та передбачає експорт, зважаючи на потреби європейського та світового ринків.

Зазначимо, що 5 вересня Європейське оборонне агентство підписало вісім контрактів з європейською промисловістю щодо спільної закупівлі 155-мм снарядів для САУ Panzerhaubitze 2000, снаряди та деталі боєприпасів гаубичної системи Krab.

"Зараз ми пропонуємо державам-членам життєздатні можливості розміщувати замовлення в промисловості через Європейське оборонне агентство або для підтримки України, або для поповнення власних національних запасів", — сказав виконавчий директор Європейського оборонного агентства Іржі Шедіві.

Нагадаємо, 14 серпня у Польщі підписали угоду про придбання нових важких бойових машин піхоти для потреб армії. Зокрема, міністр національної оборони Маріуш Блащак підписав три контракти на нове озброєння для Війська Польського.

У травні 2022 року Польща підписала контракт на постачання зброї за кордон, вартість якого оцінена в близько 698,28 млн доларів.