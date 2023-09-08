Мобілізація в Україні: кого з чоловіків заберуть в армію вже цієї осені

До лав Сил оборони в різні періоди потрібні військовозобов'язані з певними спеціальностями. А ось ті громадяни, які не підлягають мобілізації, можуть вступити до ЗСУ добровільно.

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація, які напередодні були продовжені президентом до 15 листопада. У цей час військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістки. У матеріалі видання "ТСН" розповіли, що буде в разі їхнього ігнорування.

Мобілізація в Україні: кого призвуть на службу восени

Є певний план, згідно з яким людей призивають на службу. Мобілізації можуть підлягати різні категорії українців, а ось восени насамперед це торкнеться:

чоловіків з досвідом військової служби, які придатні або обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану від 18 до 60 років;

чоловіків без досвіду військової служби, які придатні або обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану від 27 до 60 років;

чоловіків, які були зняті та виключені з військового обліку у віці від 18 до 60 років. Вони могли отримати "білий квиток" і визнані придатними або обмежено придатними рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК).

Мобілізація в Україні: кого не призвуть на службу восени

Є категорії громадян, які не підлягають мобілізації, проте вони можуть зробити це добровільно. Йдеться про:

призовників від 18 до 27 років, які раніше не проходили військову службу. У них є можливість підписати контракт зі Збройними силами України;

жінок, які придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю, а також громадяни, які мають право на відстрочку під час мобілізації за сімейними обставинами. У разі призову в них буде можливість проходити службу за місцем проживання.

Юрист Ростислав Кравець окремо додав, що у Верховній Раді зменшили вік строкової служби до 25 років, але фактично це не працює. Президент Володимир Зеленський так і не підписав ці зміни.

"Фактично до 27 років, якщо особа не служила, мобілізувати її не можуть, тому що строкової служби у нас зараз немає. Якщо особа не придатна і виключена з військового обліку, то мобілізувати її не можуть. Також не можуть мобілізувати осіб, звільнених із місць відбування покарань, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що в Міноборони хочуть запровадити електронний військовий квиток. Новий міністр оборони Рустем Умєров заявив, що єдиний реєстр призовників і цифровізація всіх процесів допоможуть унеможливити будь-які корупційні ризики.