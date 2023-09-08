По гарячих слідах: СБУ затримала росіянку, яка наводила Shahed на Суми (фото)

Жінка отримала посвідку на проживання в Україні та мешкала в Сумах разом з родиною. При цьому підозрювана допомагала росіянам обстрілювати місця дислокації українських захисників.

СБУ затримала росіянку, причетну до нічного обстрілу ЗС РФ, який відбувся в ніч з 6 на 7 вересня. Тієї ночі ворог вдарив по Сумах крилатими ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136: близько опівночі містяни чули, як відбиває атаку українська ППО. Тим часом сусідка містян, які ховалися від російських снарядів, передавала координати кураторам з РФ. Про це розповіла пресслужба українських силовиків.

Навідницею ударів ЗС РФ була громадянка Росії з Уфи, ідеться у повідомленні. Жінка отримала посвідку на тимчасове проживання ще до початку вторгнення і мешкала в Сумах. Коли почалась війна, почала співпрацювати з куратором з ГРУ Міноборони РФ — співпраця тривала більш як рік, свідчать пояснення СБУ.

Росіянка займалась двома напрямками роботи:

вишукувала місця дислокації ЗСУ — їздила містом, фотографувала, випитувала у знайомих;

намагалась сформувати мережу "однодумців", які разом з нею діяли на користь Росії.

Працівники СБУ затримали зловмисницю 8 вересня — через добу після масованої атаки "Шахедів" на Суми. Під час обшуку у неї виявили телефон, в якому відшукали листування з куратором з ГРУ.

Пресслужба опублікувала світлину з заблюреним обличчям навідниці. Однак у мережі відшукалось фото, на якому добре видно її обличчя. Називають ім'я корегувальниці — це Олена Анцибор. Наголосимо, СБУ офіційно не вказувала, як звати затриману фігурантку.

Росіянка з Уфи, яка наводила Shahed на Суми Фото: Оперативний ЗСУ Росіянка з Уфи, яка наводила Shahed на Суми Фото: СБУ

Також є світлини дрона-камікадзе, який в ніч на 7 вересня вдарив по Сумах. На дроні — надпис "Герань-2".

Уламки дрона "Герань-2" ЗС РФ, який є насправді дроном-камікадзе Shahed Фото: СБУ

Росіянка підозрюється у вчиненні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 — за підбурювання до держзради під час воєнного стану можливе покарання від 15 років тюрми до довічного;

ч. 3 ст. 114-2 — за поширення інформації про ЗСУ під час воєнного стану можливе покарання від 8 до 12 років тюрми.

Війна РФ проти України: деталі

Зазначимо, в ніч з 6 на 7 вересня ЗС РФ запустили по Україні 33 дрона-камікадзе Shahed, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555 та одну балістичну ракету. Згідно зі звітом командування Повітряних сил, ракети збили усі, а дрони — частково (25 з 33).

В ніч на 8 вересня також відбулась повітряна атака росіян. Згідно з повідомленнями військових адміністрації, працювала ППО на Сумщині та Одещині.

Нагадуємо, 5 вересня росіяни вдарили по центру міста Костянтинівки на Донеччині. Нацполіція підвередила, що загинуло 16 осіб, поранено — понад два десятки. Крім того, вдень 8 вересня ЗС РФ обстріляли Запоріжжя та Кривий Ріг: повідомляють, що є жертви.