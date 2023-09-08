Російська армія отримала нові ручні гранати РДГ-У: що про них відомо

За твердженням росЗМІ, граната має створити димову завісу, яка захистить від ракет, що наводяться через тепловізійний чи інфрачервоний канали.

Армія РФ отримала нову маскувальну гранату РДГ-У, яка має димовою сумішшю захищати від високоточних керованих ракет. Про це повідомляє РІА Новини.

Джерела пропагандистського видання стверджують, що ЗС РФ прийняли на озброєння новітню уніфіковану димову гранату РДГ-У. Її основне призначення полягає в тому, щоб приховувати бійців та техніку від наведення високоточних ракет.

Державні випробування, як заявляється, були завершені в лютому 2023 року. Димова граната має захищати від ракет, які наводяться в інфрачервоному діапазоні та з тепловізійною системою наведення. Для цього РДГ-У має комбінований принцип наведення — створюється миттєва димова завіса в момент спрацювання, а також вона має певний елемент, що куриться протягом значного часу. Граната продовжує працювати при температурах від -50 до +55 градусів.

РДГ-У має надати росіянам швидке димове прикриття Фото: РІА-Новини

Особливістю є також те, що російські війська тепер зможуть захиститись без залучення спеціалістів з радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Від попередників РДГ-У відрізняє подовжений час роботи. Маса гранати — 700 грамів при довжині 20 см та діаметру корпусу 0,54 см.

Нагадаємо, 22 серпня морпіхи показали всюдихід з гранатометом Mk19 на борту. Завдяки озброєнню один короб гранат може повністю "накрити" взвод російських окупантів.

24 липня ЗМІ писали, що в ЗСУ помітили новітній турецький багатозарядний гранатомет RDS-40MGL.