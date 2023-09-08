Працівниця "Водоканалу" спробувала підпалити будівлю військкомату, знімаючи свої дії на телефон. Російські пропагандисти переконані, що нею керували "українські куратори".

7 вересня росіянка підпалила військкомат у Санкт-Петербурзі. Деталями поділились у медіа SHOT.

"Після підпалу вона почала кидати каміння у вікно будівлі на вулиці Діагональній. Всі свої подвиги вона знімала на телефон для звіту українським кураторам", — написали автори контенту.

Пропагандисти повідомили, що очевидці затримали жінку та викликали поліцію. Пожежі не сталось, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

8 вересня у російському медіа уточнили, що порушницею виявилась 58-річна співробітниця місцевого "Водоканалу" Олена К.

"Її буквально зомбували шахраї, які сказали, що всередині сидить їхній бос. Подивіться, як вона намагається "знищити" військкомат, не звертаючи уваги ні на що довкола", — заявили автори контенти, опублікувавши кадри з місця події.

За їхніми даними, жінка стверджує, що стала жертвою "із відомої всім країни". Їй нібито сказали, що у військкоматі сидить "головний шахрай", тому будівлю треба підпалити.

Нагадаємо, 7 вересня у росЗМІ повідомили, що в Калузькій області священники освятили цілий район з вертольота. На ритуал пішло приблизно 100 літрів води та пів години часу.

Також 7 серпня стали відомі деталі інциденту з сином президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадери. Хлопець намагався втекти від делегації та напав на двох росіян. Причиною такої поведінки Еваріста Туадера було його небажання їхати у Москву.