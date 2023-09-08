Сидітимуть довічно: на Кубі арештували групу торгівців людьми для ЗС РФ

Російські військкоми налагодили мережу постачання нових солдатів з Куби. На острові виявили цілу мережу, члени якої вербували чоловіків на війну: їм загрожує тюрма або навіть смертна кара.

Влада Куби арештувала 17 осіб, причетних до торгівлі людьми на користь Росії. Зокрема, вербувальники отримували гроші за наймання кубинців на службу до лав ЗС РФ. Про мережу вербувальників стало відомо 5 вересня: МЗС цієї країни підтвердило, що не підтримує російське вторгнення і не дозволяє своїм громадянам брати в ньому участь. Тим часом агентство Reuters опублікувало коментарі правоохоронців, які займаються питанням затриманих вербувальників.

У Гавані заявили, що затримані підозрюються у контактах з російськими організаторами, які наймали кубинців для участі у війні РФ проти України. Представник Міністерства внутрішніх справ, полковник Сезар Родрігес прокоментував ситуацію місцевому телеканалу, пише Reuters. Офіцер наголосив, що серед затриманих — "внутрішній організатор цих дій".

Імен підозрюваних осіб Родрігес не назвав. Втім пояснив, що лідер угрупування торгівців мав двох спільників, які діяли на острові.

Прокурор Хосе Луїс Рейес розповів, яке саме покарання чекає на арештованих. Зокрема, зазначив, що покарання залежатиме від того, що саме вчинила та інші людина: або ж вона займалась торгівлею людьми, або була найманцем в армії чужої держави, або шкодила іншій державі. При цьому, залежно від ступеня вини, фігуранти можуть провести у в'язниці від 30 років до довічного Також можлива смертна кара, наголосив прокурор.

Зазначимо, на Кубі призупинили застосування смертної кари з 2003 року. Влада мала плани скасувати цей вид покарання.

Агентство нагадало, що президент Росії Володимир Путіна після вторгнення в Україну вирішив додатково мотивувати найманців, які поповнять лави ЗС РФ. Зокрема, пообіцяв, що вони отримають громадянство прискореними темпами.

Мобілізація в РФ: що відомо

Зазначимо, восени 2022 року у Росії почалась так звана "часткова мобілізація", впродовж якої до армії залучили близько 300 тис. осіб, — інформувало ГУР МОУ. При цьому кордони країни були відкриті і усі, хто бажав, міг вільно виїхати за межі країни.

Після цього законодавство РФ щодо мобілізації зробили більш жорстким. Зокрема, ввели електронні повістки, які автоматично надились військовозобов'язаним чоловікам. При цьому людина могла навіть не побачити цю повістку, але їй вже закривали кордон та позбавляли права здійснювати певні операції з майном.

Тим часом у ЗМІ почали повідомляти про можливу нову хвилю мобілізації, яку РФ планує на осінь 2023 року. Припускають, що вона стартує після 10 вересня, коли російська влада проводить "день голосування".

Водночас у мережі повідомляють про ще один спосіб поповнення армії РФ. Наприклад, у Санкт-Петербурзі почали примусово записувати у солдати вихідців з Азії, які нещодавно отримали російський паспорт.

Щодо подій на Кубі, то українським хакерам вдалось з'ясувати, хто саме влаштував мережу вербувальників: це був військком з Тули.

Нагадуємо, представник Міністерства оборони США Трент Мон заявив, що прогнозує успішне просування ЗСУ на півдні. Для цього, впевнений, потрібна достатня кількість снарядів та суха погода. Крім того, Державний секретар США Ентоні Блінкен також підтвердив, що контрнаступ Сил оборони відбувається і має достатній темп. Водночас ЦРУ опублікувало звернення до громадян РФ: пропонує найчеснішим з них таємну співпрацю.