Невдачі РФ обернутися перемогою для КНДР: до чого призведуть переговори Путіна і Кім Чен Ина, — CNN

Через виснаження російських військ, Росія може запросити у Північної Кореї озброєння і боєприпаси. Зі свого боку Пхеньян може отримати від Москви доступ до ракетно-ядерних технологій, яких він потребує на тлі 17-річних санкцій ООН.

Невдачі російської армії на полі бою в Україні можуть обернутися великою перемогою Північної Кореї, оскільки в обмін на поставлене озброєння для ЗС РФ Пхеньян може отримати доступ до найважливіших військових технологій, доступ до яких закритий для КНДР через санкції. Такого висновку дійшли західні аналітики напередодні можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і лідера КНДР Кім Чен Ина, передає CNN.

У матеріалі телеканалу йдеться про те, що, на думку американських чиновників, візит глави Міноборони РФ Сергія Шойгу до Пхеньяну запустив переговорний процес щодо поставок озброєння з Північної Кореї в Росію. Він може увінчатися особистою зустріччю лідерів двох країн на тлі подій в Україні, де російські збройні сили виявилися виснаженими і потребують постачання.

Крім того переговори можуть відбутися щодо 17-річних санкцій ООН щодо Північної Кореї, які перешкоджали створенню в країні ядерної зброї.

У зв'язку з цим професор міжнародних досліджень Університету в Сеулі Лейф-Ерік Іслі зазначив, що зустріч буде вельми вигідна Кім Чен Ину.

"Якщо ця зустріч відбудеться, то вона матиме велике значення. У Росії є військові технології, які потрібні Кіму для його незаконних програм запуску супутників і доставки ядерної зброї", — вважає експерт.

Доступ до російських технологій

З одного боку, вважають аналітики, може здатися, що Північна Корея за останні два роки досягла успіхів у програмі розробки балістичних ракет, провівши десятки пробних пусків. Однак існують сумніви щодо масштабів потенціалу країни, тому поки що неясно, чи дійсно корейські ракети здатні донести ядерний заряд до материкової частини США.

У цьому контексті напрошується висновок, що якщо Кім Чен Ин отримає у свої руки російські технології в галузі ракетно-ядерного озброєння, то це стане великим поштовхом для його військових програм і викличе серйозну заклопотаність у західних лідерів.

Що отримає Москва

Крім цього Північна Корея може виграти і в іншому аспекті. Як зазначив колишній представник центру Тихоокеанського командування США Карл Шустер, Пхеньян потребує грошей, товарів та енергоносіїв, і в разі домовленості він це отримає від Москви. А Росія, своєю чергою, отримає такі потрібні для армії артилерію і боєприпаси, які мають, на думку Шустера, досить високу якість.

"Північна Корея виробляє хорошу зброю, яку я називаю важкою промисловістю. Її артилерія і боєприпаси дуже хороші. Вони дуже схожі на російські розробки", — підкреслив експерт.

Тим часом виникає логічне запитання, як швидко корейське озброєння може потрапити на фронт. На думку колишнього аудитора контролю якості Агентства з управління оборонними контрактами США Трента Теленка, для доставки боєприпасів з Північної Кореї в російські війська необхідно перетнути Транссибірську магістраль, а це не одна тисяча кілометрів. Більша частина цієї лінії була побудована в епоху "холодної війни", тому перевозити величезні вантажі по ній — погана ідея.

"Перенапруження транспортних засобів часів холодної війни — це дуже дурна ідея на багатьох рівнях. А росіяни саме так і чинять", — сказав Теленко.

Раніше повідомлялося, що в Північній Кореї урочисто спустили на воду новий підводний човен, що несе тактичну ядерну зброю. Введення в дію військово-морського флоту нової субмарини приурочено до 75-річчя КНДР.