"Траурних днів не було": Зеленський заявив, що Путін причетний до смерті Пригожина, — BBC

За словами президента України, моральний дух російських окупантів упав після загибелі Пригожина, оскільки вони прикривалися "вагнерівцями", кидали їх у найвідчайдушніші атаки. Тепер такого прикриття у них немає.

Президент РФ Володимир Путін причетний до загибелі глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 8 вересня в Києві, пише BBC.

За його словами, в України є інформація про причетність глави Кремля до загибелі засновника ПВК "Вагнер" і російського підприємця Пригожина.

"Путін здувся — як людина, як політик. Він убив Пригожина — принаймні, така інформація у нас є", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що в Україні не було траурних днів, коли стало відомо про загибель Пригожина.

"Для нас це на одного терориста менше", — сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що моральний дух російських окупантів упав після загибелі Пригожина, оскільки вони прикривалися "вагнерівцями", кидали їх у найвідчайдушніші атаки і назад їм було повертатися не можна. Тепер такий захист вони втратили.

Нагадаємо, що представник ГУР Андрій Юсов 6 вересня заявив, що в української розвідки немає стовідсоткових підтверджень загибелі Пригожина. За його словами, у ГУР згодні лише з тим, що в авіакатастрофі 23 серпня загинули один із керівників "вагнерівців" Дмитро Уткін, а також інші пасажири літака.

Нагадаємо, 23 серпня в Бологівському районі Тверської області РФ впав літак Embraer Legacy 600, що належав Євгену Пригожину. За даними Grey Zone, його збила російська ППО. Усі 10 осіб, які перебували на борту, загинули.