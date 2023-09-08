Перші хвилини після удару по Сумах: відео з бодікамери патрульних

Першими на місце влучання ракети в приватний житловий сектор прибув наряд патрульної поліції. Їхні натільні камери зафіксували виявлення постраждалих.

Інспектори патрульної поліції Сумської області, які опинилися поблизу місця влучання ракети в житловий будинок, разом із мешканцями сусідніх будинків гасили пожежу, яка виникла, та оглядали руїни, щоб знайти тих, хто вижив, до приїзду рятувальників.

Обстріл Сум 8 вересня — що відомо

Російські сили атакували Сумську область рано вранці 8 вересня. Унаслідок ракетного обстрілу зруйновано двоповерховий житловий будинок, ще 25 будинків і 8 транспортних засобів зазнали пошкоджень. У ДСНС повідомили, що після вибуху на значній площі виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Міський голова Олександр Лисенко повідомив, що ракета влучила в приватний сектор у районі Козацького проспекту. На місце влучання прибули рятувальні служби для надання допомоги постраждалим і ліквідації наслідків.

За інформацією ДСНС, рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку літню подружню пару та їхнього собаку. 70-річний чоловік і 65-річна жінка дістали серйозні поранення.

На місці влучання продовжують працювати рятувальні служби.

Нагадаємо, що ракетного удару було завдано рано вранці 8 вересня по цивільному мікрорайону, де немає військових об'єктів.

Кадрами порятунку собаки поділилася пресслужба ДСНС України.

Також 8 вересня повідомлялося, що РФ вночі атакувала Україну ракетами, артилерією і Shahed. У Повітряних силах зазначили, що було здійснено 20 пусків дронів-камікадзе іранського виробництва з Криму та Приморсько-Ахтарська.