Постачав амфетамін керівництву: у Рівному затримали співробітника ТЦК, у якому побили службовця

За даними слідства, начальник структурного підрозділу систематично привозив наркотики керівнику, а в окремих випадках залишав так звані "закладки".

Працівники Державного бюро розслідувань України (ДБР) повідомили про підозру начальнику структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який систематично постачав своєму керівнику наркотики. Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, військовослужбовець забезпечував керівника вищезгаданого військкомату амфетаміном.

"Начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані "закладки". За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Як встановили слідчі, районний воєнком вказав координати так званої "закладки" своїй співмешканці, яка і забрала психотропну речовину у вказаному місці.

Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи "білою міткою", а один одного – за вигаданими кличками.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

Начальник структурного підрозділу Рівненського районного ТЦК та СП повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (придбання та збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Що відомо про події в Рівненському ТЦК та СП

Працівники ДБР викрили керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка, який побив військовослужбовця, а керівник районного ТЦК усе зняв на телефон.

"Полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення під час служби. Вони вирішили цього не допустити та побили чоловіка", — йшлося в повідомленні правоохоронців.

У липні липня ДБР провело 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах посадовців. Зокрема, було виявлено та вилучено телефони, один із яких належить потерпілому військовому. Також у керівника районного ТЦК та СП вилучили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, та знаряддя для вживання наркотиків.

Нагадаємо, 6 вересня повідомлялося, що на Закарпатті військком, який "відмазував" ухилянтів, отримав "символічне" покарання. На засідання суду полковник не прийшов, але подав на адресу установи заяву, у якій визнав свою провину.