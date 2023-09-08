Ракетний удар по Костянтинівці: після ідентифікації тіл кількість загиблих зменшилася

Щодо зброї, з якої обстріляли місто, її тип поки що встановлюють. Обстріл розслідують як порушення законів та звичаїв війни.

У Костянтинівці Донецької області внаслідок ракетного удару по центральному ринку загинули 15 людей. Раніше ця цифра була іншою. Про це "Суспільному" повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Наразі встановлено, що 15 осіб загинули, ще 36 зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Їм було надано медичну допомогу", — повідомила Мєдвєдєва.

Вона додала, що дані щодо кількості загиблих змінились після проведення ідентифікації тіл.

Щодо зброї, з якої обстріляли місто, її тип поки що встановлюють. Обстріл розслідують як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Удар РФ по Костянтинівці

6 вересня, близько 14:00 Росія завдала ракетного удару по Костянтинівці в Донецькій області. Станом на 18:00 6 вересня повідомляли про 17 загиблих і 32 поранених, але згодом правоохоронці виправили кількість загиблих, вказавши, що їх 16.

Президент України Володимир Зеленський показав кадри удару по Костянтинівці. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок обстрілу ринку в Костянтинівці відомо про 16 загиблих, із них 1 дитина.

У клінічній лікарні імені Мечникова рятують шістьох постраждалих від ракетного удару по Костянтинівці на Донеччині. Вони всі перебувають у реанімації у важкому стані на ШВЛ, їх стан медики оцінюють як важкий.