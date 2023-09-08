Підлягають знищенню: у ГУР назвали головні військові цілі на території РФ (відео)

За словами представника військової розвідки Вадима Скібіцького, Україна проводить точкові атаки на об'єкти ВПК Росії для того, щоб досягти ефекту доміно, коли через пошкодження одного підприємства порушується виробничий цикл.

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) методично визначає стратегічні об'єкти, розташовані на території Росії, які підлягають знищенню. Про це в п'ятницю, 8 вересня, заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, військова розвідка фокусується на критичних військових і військово-промислових об'єктах, що забезпечують виробництво ракет і безпілотників, а також на об'єктах, пов'язаних із логістикою та угрупованням російських військ на українській території.

"Цілей багато. Вони всі, як то кажуть, пронумеровані, визначені за ієрархією, визначено їхнє значення. І ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб зменшити потенціал РФ", — зазначив Скібіцький.

Заступник начальника ГУР підкреслив, що мета таких точкових атак по стратегічних об'єктах РФ — порушити виробничий цикл військової промисловості.

"Це потрібно, щоб досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до того, що інші, які зав'язані на його продукцію, припинили виготовляти військову продукцію. Навіть росіяни визнають, що ми працюємо точково — по об'єктах, які забезпечують ведення війни. І цим ми відрізняємося від росіян", — резюмував Скібіцький.

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Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що на військових аеродромів повсюдно захищають літаки покришками, щоб уберегти їх від атак українських дронів.

Раніше, 22 серпня, у ЗМІ писали, що внаслідок атаки на бази "Сольці" і "Шайківка" було знищено і пошкоджено 4 стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.