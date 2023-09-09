"Ціле кільце": пропагандист РФ "злив" супутникові знімки розташування ППО Москви (фото)
Блогер Олексій Рогаткін розповів, що місцеві генерали розпродали землі, які належать частинам протиповітряної оборони країни-агресора, і продемонстрував фото-докази, де видно локації протиповітряної оборони РФ.
Російський інтернет-активіст і пропагандист Олександр Рогаткін опублікував у мережі фото, зроблені із супутника, на яких зображено позиції російської системи протиповітряної оборони на околицях Москви. Про це стало відомо з його Telegram-каналу.
Рогаткін звернувся до своїх послідовників у довгому пості, в якому розкривається інформація про те, як вищі керівники Росії продали земельні ділянки в Підмосков'ї, які раніше використовувалися військовими частинами для забезпечення протиповітряної оборони країни-агресора.
"Генерали, які відповідали за збереження неба над столичним регіоном, розпродавали землі оборонного значення під забудову", — обурився Рогаткін.
За його твердженнями, високопоставлені офіцери Збройних Сил Росії на початку 2000-х років почали здійснювати комерційну діяльність на території військових об'єктів. Один із них заснував сміттєвий полігон, на який було завезено мігрантів із Середньої Азії, а інший здавав земельні ділянки в оренду для встановлення стільникового зв'язку. Деякі ж із них, як стверджує Рогаткін, просто продали військові ділянки, які тепер повністю забудовані котеджами та приватними будинками.
"Котеджі розташовані за 100 метрів від ракетних комплексів ППО, їх можна з балкона розглядати. Будинки та ділянки вільно продаються і здаються в оренду. За останні роки там хто завгодно міг оселитися. Тут і FPV-дрон не потрібен, пляшку з коктейлем Молотова можна легко через паркан перекинути", — поскаржився пропагандист.
За його словами, навколо Москви побудовано "ціле кільце ППО".
"Уздовж старої бетонки, за 50 кілометрів від столиці, розмістили кілька позиційних районів для мобільних ЗРК. Це прорубані в лісі просіки, якими й мають розосереджуватися ракетні установки. Місця дислокації ППО, що створювалися в 70-ті роки, мають однаковий вигляд на супутникових картах: три паралельні просіки завдовжки у два кілометри, з'єднані між собою перпендикулярними, кілометровими. Дві доріжки йдуть від центральної під кутом у 45 градусів", — розповів він.
Крім того, Рогаткін показав недобудований особняк із видом на ракетні установки і залізобетонне бомбосховище.
"За теперішніх часів неймовірно корисна опція для дачі!" — заявив пропагандист.
Хто такий Олексій Рогаткін
Олександр Рогаткін — російський тележурналіст. Нині він активно веде блог у соціальній мережі Telegram, де всіляко підтримує російських солдатів і висміює Україну.
Нагадаємо, що в Криму партизани "засікли" розташування ППО окупантів. Вона розташована на виїзді з Феодосії до Владиславівки.
Після вибухів у Москві та Криму деякі російські військові експерти висловилися про те, що Україна навчилася знаходити проломи в російській системі протиповітряної оборони. Можливо, Україна отримала знімки з батареями ППО і тепер використовує дані про розташування ППО, щоб прокладати траєкторію БПЛА і ракет, щоб вони не потрапляли на радари.