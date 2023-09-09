Україна успішно атакувала завод мікроелектроніки в Брянську, — ЗМІ (фото)

У ГУР підтвердили успішну атаку, у самому Брянську заявили, що безпілотник був збитий і спричинив пожежу.

Українські військові здійснили успішну атаку на найбільший у Росії завод мікроелектроніки, який розташований у Брянську. 90% продукції цього заводу використовується в ракетних комплексах, а також для бортової електроніки винищувачів. Про це повідомило джерело в ГУР, пише видання "Бабель".

Джерела видання в ГУР повідомляють про успішну атаку 8 вересня на один із найбільших у Росії заводів мікроелектроніки, що розташований у Брянську. Йдеться про завод "Кремній Ел", 90% його продукції використовується в ракетних комплексах і в винищувачах.

Фото ГУР із місцем влучання безпілотника Фото: Скриншот

Також у Мережі з'явилося фото, на якому вказано, куди саме влучив український безпілотник.

Що відомо про атаку БПЛА по Брянську?

Атаку підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомаз

Губернатор заявив, що "силами РЕБ безпілотник було придушено", але під час падіння уламки влучили в адміністративну будівлю, внаслідок чого "сталося загоряння".

Він також заявив, що постраждалих немає. Назву підприємства він не повідомив.

Але безпілотників було кілька і два з них, як повідомляє брянська влада, було збито над вокзалом міста.

Було пошкоджено будівлю вокзалу Брянськ-Орловський, розташованого у Володарському районі обласного центру, за 150 км від кордону з Україною, та залізничну платформу, пасажирів і персонал евакуювали.

На нього впали уламки збитого безпілотника літакового типу: вони пошкодили шибки в залі очікування і на третьому поверсі. На привокзальній площі незначної шкоди зазнали шість автомобілів. На рух поїздів атака не вплинула.

У момент падіння уламків у будівлі перебували 19 пасажирів, 5 співробітників вокзалу і 29 охоронців. Через деякий час по медичну допомогу звернувся 47-річний пасажир поїзда "Брянськ-Москва". Виявилося, що в нього очна травма.

Другий безпілотник літакового типу впав на восьму колію п'ятої платформи. У результаті було пошкоджено тримач контактної мережі та провід гірлянди освітлення. Протягом півтори години після падіння рух поїздів із трьох колій було закрито. Постраждалих не було.

Нагадаємо, раніше бійці ЗСУ показали результати вдалого відпрацювання системи HIMARS по пусковій установці російських безпілотників "Ланцет".