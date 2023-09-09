Успіхи на Донбасі: ЗСУ увійшли в село Новомайорське біля Вугледара, — ЗМІ (карта)

За даними Deep State, перед входом у населений пункт українські військові форсували річку Шайтанка. Наразі в цьому районі тривають бої з російськими військами та бойовиками з тимчасово окупованих районів Донецької області.

Українська армія увійшла в село Новомайорське Донецької області. Про це написав у соцмережі Х (раніше Twitter) військовий оглядач німецького таблоїду BILD Юліан Репке.

"ЗСУ просунулися до околиці Новомайорського і захопили перші чотири будинки", — зазначив журналіст і представив карту просування військ.

Перед входом у Новомайорське ЗСУ форсували річку Шайтанка

За даними розвідки Deep State, перед входом у село Новомайорське ЗСУ форсували річку Шайтанка. Наразі ведеться бій зі ЗС Росії та бойовиками з тимчасово окупованих районів Донецької області.

ЗСУ успішно просувалися і в районі Опитного

Новомайорське розташоване за 15 кілометрів на захід від Вугледара.

Нагадаємо, що ЗСУ також мають успіхи в населеному пункті Опитне поруч із Донецьким аеропортом. Військові з 59-ї механізованої бригади провели злагоджений штурм і зачистили ворожі позиції.

За даними американського Інституту вивчення війни, українська армія також успішно просунулася на південь від Бахмута. Сили оборони України вибили загарбників із половини села Кліщіївка.