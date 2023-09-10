"У багнюці воювати важче": у ГУР спрогнозували хід контрнаступу в холодну пору року

За словами глави ГУР Кирила Буданова, погана погода ускладнить дії українських військ, але не зможе зупинити.

Українська контрнаступальна операція проти російських збройних сил продовжуватиметься навіть в умовах холодної та вологої погоди наприкінці поточного року, незважаючи на збільшення труднощів ведення бойових дій. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), передає Reuters.

"Бойові дії так чи інакше триватимуть. У холоді, вогкості та бруді воювати важче. Бойові дії триватимуть. Контрнаступ триватиме", — зазначив Буданов.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

6 вересня директор з аналізу Агентства військової розвідки США Трент Мол заявив, що після трьох місяців повільного прогресу контрнаступ України набирає обертів. Він також оцінив імовірність прориву ЗСУ до кінця року.

У звіті Інституту вивчення війни від 7 вересня йдеться, що Збройні сили України продовжують контрнаступ на різних напрямках, незважаючи на спроби росіян атакувати у відповідь. За словами аналітиків, оборона противника в Запорізькій області продовжує "сипатися".

8 вересня в Міноборони США підтвердили, що Сили оборони України діють ефективно на полі бою і вже досягли певних успіхів у контрнаступі.