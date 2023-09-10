Бійці 40 бригади ЗСУ знищили гармату Д-30 (відео)

Російські війська й надалі використовують цивільну інфраструктуру для того, щоб приховати свою зброю, але це їм не вдається завдяки діям українських артилеристів.

Бійці 40-ої окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта ліквідували артилерійську позицію російських окупантів та гармату Д-30. Результати роботи опублікували у Facebook підрозділу.

Загарбники вирішили облаштуватися серед цивільної забудови. Війська РФ намагалися приховати артсистему також завдяки густій рослинності.

Українська аеророзвідка успішно зафіксувала російську техніку. Згодом самохідна артилерія ЗСУ відпрацювала по позиціях окупантів.

"Громом і полум'ям", – йдеться у повідомленні захисників.

Знищення гаубиць та гармат РФ

Росія й надалі втрачає велику кількість артилерійських систем. Так, 5 вересня оператори Сил спеціальних операцій у зоні бойових дій ліквідували гаубицю Д-30 за допомогою безпілотників. Спочатку військові під час аеророзвідки зафіксували техніку противника біля невеличкої вже пошкодженої обстрілами будівлі. Після цього українські воїни ухвали рішення знищити гаубиці за допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу. Згодом артисистема зазнала удару.

Артилерійська бригада "Запорізька Січ" 23 серпня завдяки підрозділу Shadow ліквідувала гаубицю Д-30. Російські окупанти намагалися заховати гармату серед густої рослинності, однак залишилися без неї.

Також 15 серпня українські добровольці знищили ворожу гаубицю "Мста-Б". Разом з установкою російські загарбники втратили боєкомплект. 2А65 "Мста-Б — це гаубиця калібру 152 мм, здатна уражати цілі на відстані понад 24 кілометри.

Нагадаємо, 31 серпня 14 бригада знищила САУ 2С19 "Мста-С". Результати роботи підрозділу з Волині позитивно оцінив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.